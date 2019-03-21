"Всіх прогульників бачу": Турчинов розповів, як підглядає за нардепами

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що може таємно стежити за всією Україною прямо зі свого кабінету.

Секрети робочого місця він показав у рамках сюжету ТСН. Підглядати по камерах, зізнався Турчинов, він може і за народними депутатами.

Парламентаріям, за словами журналістів, яким вдалося потрапити в диво-кабінет, варто хвилюватися, оскільки секретар РНБО може контролювати всіх прогульників.

"Ми можемо увійти в будь-яку камеру спостереження. Ці – навколо Верховної Ради. Хто на чому приїхав, із ким", – заявив Турчинов, демонструючи великий екран, на якому можна побачити всіх, хто з'являється під стінами парламенту.

Олександр Турчинов 24tv.ua

Він також повідомив, що має доступ до великої кількості відеокамер навколо урядових будівель, у більшості українських міст і в зоні проведення ООС, а також миттєво може зв'язатися з ситуаційним центром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Турчинов розповів, що йому довелося блефувати в телефонній розмові з тодішнім головою Держдуми РФ Сергієм Наришкіним у 2014 році.

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