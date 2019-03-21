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"Всіх прогульників бачу": Турчинов розповів, як підглядає за нардепами

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Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що може таємно стежити за всією Україною прямо зі свого кабінету.

Секрети робочого місця він показав у рамках сюжету ТСН. Підглядати по камерах, зізнався Турчинов, він може і за народними депутатами.

Парламентаріям, за словами журналістів, яким вдалося потрапити в диво-кабінет, варто хвилюватися, оскільки секретар РНБО може контролювати всіх прогульників.

"Ми можемо увійти в будь-яку камеру спостереження. Ці навколо Верховної Ради. Хто на чому приїхав, із ким", – заявив Турчинов, демонструючи великий екран, на якому можна побачити всіх, хто з'являється під стінами парламенту.

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Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

24tv.ua

"Всіх прогульників бачу": Турчинов розповів, як підглядає за нардепами
"Всіх прогульників бачу": Турчинов розповів, як підглядає за нардепами
"Всіх прогульників бачу": Турчинов розповів, як підглядає за нардепами

Він також повідомив, що має доступ до великої кількості відеокамер навколо урядових будівель, у більшості українських міст і в зоні проведення ООС, а також миттєво може зв'язатися з ситуаційним центром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Турчинов розповів, що йому довелося блефувати в телефонній розмові з тодішнім головою Держдуми РФ Сергієм Наришкіним у 2014 році.

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Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
Теги
РНБОВерховна Рада України
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