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11 квітня • оновлено в 07:47
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/ Суспільство

"Всіх на всіх" не буде: Резніков озвучив деталі обміну полоненими з терористами Путіна

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Україна чекає від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який повинен відбутися до 17 квітня.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі українського телеканалу повідомив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Прозвучала дата – не пізніше 17 квітня, щоб до Великодня, щоб ці свята наші люди могли зустріти на підконтрольній Україні території. Ми очікуємо остаточного підтвердження від російської сторони, точної кількості і точних прізвищ, які вони готові включити в обмін", – розповів Резніков.

"Але сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвища, ні цифри, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня", – додав він.

Олексій Резніков

Олексій Резніков

Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" назвали імена 19 осіб, яких готові віддати Україні в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, що 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
опять украинцев на украинцев будут разменивать!
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Наконец то тысячи российских военнопленных вернутся в Россию
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5
1
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Захаров Дмитрий, Бурятии трактористы к посевной нужны.))
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