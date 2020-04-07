Головна Новини
7 квітня • оновлено в 15:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Всеукраїнська школа онлайн: вчителька припустилася безглуздої помилки в задачці для п'ятикласників. Відео

1.5т
Читати матеріал російською

В Україні під час онлайн-уроків для школярів вчителька допустила помилку на уроці математики для п'ятикласників.

Педагог невірно вирішила завдання, віднімаючи числа. Помилку транслювали в прямому ефірі одного з українських телеканалів.

Так, учитель задала завдання, де потрібно було обчислити швидкість катера, який пливе проти течії. Педагог взяв швидкість катера без урахування швидкості течії і відняв від неї відому швидкість течії.

Онлайн-уроки в Україні

Онлайн-уроки в Україні

Однак коли потрібно було від 30,2 відняти 2,2 замість 28, вчитель написала 18. Вона не помітила і не виправила помилку і продовжила урок.

Вчителька припустилася безглуздої помилки в задачці для п'ятикласників. Відео

Скріншот

Нагадаємо, що 6 квітня, стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів. Більше 40 вчителів записали відеоуроки по 11 шкільних предметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги