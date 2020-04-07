Всеукраїнська школа онлайн: вчителька припустилася безглуздої помилки в задачці для п'ятикласників. Відео

В Україні під час онлайн-уроків для школярів вчителька допустила помилку на уроці математики для п'ятикласників.

Педагог невірно вирішила завдання, віднімаючи числа. Помилку транслювали в прямому ефірі одного з українських телеканалів.

Так, учитель задала завдання, де потрібно було обчислити швидкість катера, який пливе проти течії. Педагог взяв швидкість катера без урахування швидкості течії і відняв від неї відому швидкість течії.

Онлайн-уроки в Україні

Однак коли потрібно було від 30,2 відняти 2,2 замість 28, вчитель написала 18. Вона не помітила і не виправила помилку і продовжила урок.

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Нагадаємо, що 6 квітня, стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів. Більше 40 вчителів записали відеоуроки по 11 шкільних предметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні.

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