Всесвітній день молоді: привітання зі святом

Всесвітній день молоді – неофіційне свято, яке відзначається щорічно 10 листопада. Дата для святкування була вибрана ще в 1945 році.

Це свято було придумане Всесвітньою федерацією демократичної молоді і довгий час було офіційним у ряді країн. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для українських юнаків і дівчат.

Всесвітній день молоді – привітання в прозі

Вітаю зі Всесвітнім днем молоді та хочу побажати ні дня не втрачати даремно, великими кроками рухатися в бік успіху, слави і щастя, гучними словами і гідними вчинками заявляти про себе, радісними митями і романтичними пригодами заповнювати сторінки свого життя.

***

Молодь - надія старших поколінь на світле, надійне майбутнє, зміцнення всіх сильних сторін нашого світу, віра в дружбу народів і спільне щастя. Сьогодні, у Всесвітній день молоді, від щирого серця вітаємо дівчат і юнаків з їх знаменною подією, яку вони обов'язково відзначать як годиться високорозвиненим і інтелектуальним людям.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем молоді та бажаю бурхливих, веселих, яскравих, вдалих, перспективних, насичених, сміливих, успішних, бравих років барвистої молодості. Будь цілеспрямованою людиною, впокорюй цей світ і втілюй всі свої мрії!

Всесвітній день молоді – поздоровлення у віршах

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

***

Вам юнацького запалу,

Оптимізму я бажаю,

Не старіти серцем чуйним,

Вас з днем молоді вітаю.

Хай завжди бажання буде

До нових, великих звершень,

Вам бажаю перемоги

Всі свої лиш перевершить.

Радості вам, сміху, щастя,

В сили вірити свої,

Молодості вам бажаю,

Бути завжди на коні.

Всесвітній день молоді – листівки

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав про Дмитрієв день. У цей день шанують пам'ять великомученика Димитрія Солунського, який прийняв мученицьку смерть за християнську віру.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!