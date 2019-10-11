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11 жовтня • оновлено в 17:14
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Все залило фекаліями: мережу шокував туалет на українській митниці. Відео

3.3т Читати матеріал російською

У будівлі митниці в місті Чоп прорвало каналізацію, і туалет залило фекаліями.

Відео даного ПП в Facebook опублікувала користувач Beila Demen.

На записі показано, що підлога в туалеті буквально залита фекальними масами. На дверях розмістили оголошення, що "через технічні причини чоловічий туалет не працює".

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Відзначимо, що пост за добу набрав понад 300 лайків, більше сотні коментарів. Відео поділилися понад 3,3 тисяч разів. Користувачі мережі були шоковані і активно коментували пост.

"Вдома у них так само, тому що вони просто свині", "Жах який срач розвели, і ми хочемо в Європу. У себе спочатку порядок зробіть", "Ганьба", "Жах, все вимагає капітального ремонту! Але і наші люди себе ведуть не у відповідності: чисто не там де прибирають, а там де не смітять! ","Фу фу, яка гидота"," 21 століття! Це жесть, зате вдома у митників позолочені унітази", – обурювалися в мережі.

Мережу шокував туалет на українській митниці

Скріншот

Мережу шокував туалет на українській митниці

Скріншот

Мережу шокував туалет на українській митниці

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області першокласник впав у вигрібну яму шкільного вуличного туалету. Хлопчик ледь не покалічився і отримав психологічну травму.

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Місце
Україна
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Путинпрекрати !!!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Сранцевый майдан и перемога в одном сортире) Дякую, рагули, шо я не хохiл))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Туалет под названием Украина прорвало в 2013 и залило все вокруг финальными массами.
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