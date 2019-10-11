Все залило фекаліями: мережу шокував туалет на українській митниці. Відео

У будівлі митниці в місті Чоп прорвало каналізацію, і туалет залило фекаліями.

Відео даного ПП в Facebook опублікувала користувач Beila Demen.

На записі показано, що підлога в туалеті буквально залита фекальними масами. На дверях розмістили оголошення, що "через технічні причини чоловічий туалет не працює".

Відзначимо, що пост за добу набрав понад 300 лайків, більше сотні коментарів. Відео поділилися понад 3,3 тисяч разів. Користувачі мережі були шоковані і активно коментували пост.

"Вдома у них так само, тому що вони просто свині", "Жах який срач розвели, і ми хочемо в Європу. У себе спочатку порядок зробіть", "Ганьба", "Жах, все вимагає капітального ремонту! Але і наші люди себе ведуть не у відповідності: чисто не там де прибирають, а там де не смітять! ","Фу фу, яка гидота"," 21 століття! Це жесть, зате вдома у митників позолочені унітази", – обурювалися в мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області першокласник впав у вигрібну яму шкільного вуличного туалету. Хлопчик ледь не покалічився і отримав психологічну травму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!