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4 січня • оновлено в 12:36
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/ Суспільство

"Через українські паспорти?" Блогер розповів про масове затримання людей в Донецьку

3.3т
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На Новий рік в окупованому Росією Донецьку терористи затримали близько тисячі осіб з українськими паспортами.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Фашик Донецький. За його словами, ці люди перебували на вулицях Донецька в новорічну ніч, їх перевіряли вибірково, висмикуючи із натовпу.

"За наказом Кремля в Донецьку в комендантську годину можна пересуватися по місту тільки з паспортом РФ або з динирівським аусвайсусом. З українським паспортом відразу повезуть до поліцаїв динири розбиратися, хто ти такий і підтверджувати особу. Під час святкування Нового року було затримано понад 1000 осіб тупо за те, що вони перебували на вулиці з українськими паспортами", – повідомив він.

Донецьк

Донецьк

Апостроф

За словами блогера, "патруль ДНР" висмикував людей з натовпу під приводом пошуків диверсійних груп з боку України.

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"Ці *бн*ті реально були впевнені, що ДРГ хунти обов'язково прийде бухою під ялинку в Донецьку і стрибатиме під пісні Кабзона. Патруль висмикував людей з натовпу і перевіряв документи, месенджери в телефонах, історії браузера, фотографії. Але хунта все одно відсвяткувала новий рік і ср*ть хотіла на ват ", – підсумував Фашик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися показові фотографії з тимчасово підконтрольного терористам донецького міста Горлівка. Знімки в переддень Нового року – у вівторок, 31 грудня, – були опубліковані в Facebook-спільноті Nova Gorlivka.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Новий рік Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" Новий Рік-2020 ДНР Новини ДНР
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина даже пропаганду не может качественную сделать. Во время комендантского часа нахождение на улице с любым паспортом запрещено, а на новогоднюю ночь комендантский час был отменен, о чем писали укр-СМИ.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pavlov Pavel, ну рашапропоганду даже Гебельс не переплюнит
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Широков Денис
Широков Денис
Широко известный в узких кругах блогер.Я ему верю.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Умственное развитие автора на уровне 8-10 лет.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сиромашенко Александр, как и твое
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