"Через українські паспорти?" Блогер розповів про масове затримання людей в Донецьку

На Новий рік в окупованому Росією Донецьку терористи затримали близько тисячі осіб з українськими паспортами.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Фашик Донецький. За його словами, ці люди перебували на вулицях Донецька в новорічну ніч, їх перевіряли вибірково, висмикуючи із натовпу.

"За наказом Кремля в Донецьку в комендантську годину можна пересуватися по місту тільки з паспортом РФ або з динирівським аусвайсусом. З українським паспортом відразу повезуть до поліцаїв динири розбиратися, хто ти такий і підтверджувати особу. Під час святкування Нового року було затримано понад 1000 осіб тупо за те, що вони перебували на вулиці з українськими паспортами", – повідомив він.

Донецьк Апостроф

За словами блогера, "патруль ДНР" висмикував людей з натовпу під приводом пошуків диверсійних груп з боку України.

"Ці *бн*ті реально були впевнені, що ДРГ хунти обов'язково прийде бухою під ялинку в Донецьку і стрибатиме під пісні Кабзона. Патруль висмикував людей з натовпу і перевіряв документи, месенджери в телефонах, історії браузера, фотографії. Але хунта все одно відсвяткувала новий рік і ср*ть хотіла на ват ", – підсумував Фашик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися показові фотографії з тимчасово підконтрольного терористам донецького міста Горлівка. Знімки в переддень Нового року – у вівторок, 31 грудня, – були опубліковані в Facebook-спільноті Nova Gorlivka.

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