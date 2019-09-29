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30 вересня • оновлено в 06:00
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"Вперше за роки незалежності!" Зеленський потрапив у скандал через трагедію Бабиного Яру

23.4т Читати матеріал російською

Президента України Володимира Зеленського розкритикували за відсутність на публічних пам'ятних заходах у Бабиному Яру 29 вересня, у день річниці початку розстрілів.

Своє невдоволення, виступаючи на Марші пам'яті жертв, висловив єврейський релігійний і громадський діяч, голова Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Блайх. Відповідне відео опублікував "Цензор.НЕТ" в YouTube (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Він заявив: "Вперше Україна вибрала президента єврея і вперше за роки незалежності сюди в цей день не прийшов президент України. Він же єврей, йому не треба".

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Володимир Зеленський і Яків Блайх

Володимир Зеленський і Яків Блайх

Колаж

Зі свого боку головний рабин України Моше Реувен Асман став на захист президента, про що заявив на своїй сторінці у Facebook.

Рав Моше назвав висловлювання Блайха некоректним і висловив свою позицію:

  1. "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце.

  2. Президент Володимир Зеленський лише кілька тижнів тому разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху брав участь у державній церемонії в Бабиному Яру.

  3. Президент щойно повернувся з дуже нелегкої поїздки на Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

  4. Перед Рош ха-Шана треба проводити перевірку своїх справ і слів за рік, що минає, а про інших людей потрібно говорити тільки хороше і говорити про їх заслуги!"

Рабин додав, що напередодні Нового року благословляє Зеленського і бажає йому величезних успіхів у роботі президента.

При цьому "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що український лідер у неділю був у Бабиному Яру, проте не афішував свою присутність.

Крім того, він опублікував офіційне звернення до українського народу в зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

У той же час у мережі помітили протиріччя на фото Зеленського біля пам'ятника.

Зеленський у Бабиному Яру

Зеленський у Бабиному Яру

УП

Зеленський у Бабиному Яру

Зеленський у Бабиному Яру

УП

Зеленський потрапив у скандал через трагедію Бабиного Яру

УП

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про трагедію в Бабиному Яру. Розстріли там відбувалися під час окупації нацистами, із 1941 жо 1943 року.

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Особи
Володимир Зеленський Моше Реувен Асман
Місце
Україна Київ
Теги
Бабин Яр видео фотографии політика геноцид євреїв
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Решетников Александр
Решетников Александр
Пецемразные СМИ пытаются языком выковырять из задницы какой нибудь скандальчик о Зеленском. Сегодня он назначит аудит, куда были потрачены педрилой 15 миллиардов евро помощи Украине. (Йуля села за 3 ляма?) Там четко оговаривалось, на что до копейки должны были потратится выделенные деньги. Статью за нецелевое использование никто не отменял. Вот это будет скандальчик! Посадки Зеленскому нужны больше воздуха.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Президенты-украинцы приходили каяться, а презу - еврею это не надо.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
А Пётр Алексеевич Вальцман был зулусом? Или он не был президентом Украины? Или его не выбирали? :)
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