Вперше в історії: в українському КОРДі з'явилася жінка-спецназівець. Фото "Коси"

У четвер, 27 грудня, випускники Центру підготовки підрозділів поліції особливого призначення отримали сертифікати про закінчення навчання, після чого вони поповнять ряди бійців КОРД у 11 областях України.

Серед спецпризначенців вперше з'явилася жінка – поліцейська з позивним "Коса", яка раніше працювала в патрульній поліції і пройшла жорсткий відбір. Про це повідомляє пресцентр МВС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Привітали випускників-спецназівців глава Нацполіціі України Ігор Клименко і керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Стефані Холмс.

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка Пресслужба Нацполіціі

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка Пресслужба Нацполіціі

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка Пресслужба Нацполіціі

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журнал Time назвав 28 жінок, які досягли найбільш значущих успіхів у своїх сферах у 2019 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!