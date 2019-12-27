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27 грудня • оновлено в 23:28
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Вперше в історії: в українському КОРДі з'явилася жінка-спецназівець. Фото "Коси"

1.2т
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У четвер, 27 грудня, випускники Центру підготовки підрозділів поліції особливого призначення отримали сертифікати про закінчення навчання, після чого вони поповнять ряди бійців КОРД у 11 областях України.

Серед спецпризначенців вперше з'явилася жінка – поліцейська з позивним "Коса", яка раніше працювала в патрульній поліції і пройшла жорсткий відбір. Про це повідомляє пресцентр МВС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Привітали випускників-спецназівців глава Нацполіціі України Ігор Клименко і керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Стефані Холмс.

Новини
Поповнення в рядах поліції - спецпідрозділі "КОРД"
В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

Пресслужба Нацполіціі

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

Пресслужба Нацполіціі

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

Пресслужба Нацполіціі

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

В українському КОРДі вперше з'явилася жінка

Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журнал Time назвав 28 жінок, які досягли найбільш значущих успіхів у своїх сферах у 2019 році.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України КОРД
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Только очко её показали
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Franta Bonanta, А девочка - хоть куда!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да... Теперь без хозяина - никуда!
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