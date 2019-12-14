Вперше після зустрічі Путіна і Зеленського: ВСУ понесли втрати на Донбасі

Протягом суботи, 14 грудня, російські збройні формування та їх найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Загинув один український військовий.

Про це йдеться у щоденному зведенні Операції Об’єднаних сил у Facebook. За інформацією штабу, террористи використовували для обстрілів міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і кулемети великого калібру. Також працювали снайпери.

"Російська Федерація продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції", – сказано у зведенні.

На Донбасі загинув воїн ВСУ РБК-Україна

Стрілянина велася біля Пісків, Авдіївки, Павлополя, Новолуганського і Зайцевого. В результаті бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще одного поранено.

В ООС додали, що на ділянках розведення ситуація залишається стабільною, режим тиші дотримується.

Однак збройні формування Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють міжнародним спостерігачам у доступі до тимчасово окупованих територій. Окрім того, і до ділянок розведення сил і засобів.

За даними звіту СММ ОБСЄ представники російських окупаційних військ затримали патруль Місії на блокпосту приблизно за 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та дозволили патрулю Місії проїхати лише після 20 хвилин очікування", – додали у штабі.

Як писав OBOZREVATEL, двоє українських військових отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі в середу, 11 грудня. Таким чином, Росія не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню, про який домовилися на зустрічі "нормандської четвірки".

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