Впала в кому і померла: на Тернопільщині трапилася трагедія з молодою матір'ю

Молода жінка померла через ускладнення від кору на Тернопільщині. У неї залишився шестирічний син.

Майже місяць вона перебувала в комі. Трагедія перекреслила всі плани молодої сім'ї, розповів у Facebook голова ОСББ будинку, де проживала Мар'яна, Ігор Петришин.

"Сьогодні ми попрощалися з дуже хорошою і близькою нам людиною – Мар'яною – подругою, співмешканкою в будинку, активною помічницею, справжньою мамою для свого 6-річного сина Яромира, люблячою дружиною для свого чоловіка Андрія та різнобічно розвиненою і дійсно дуже хорошою людиною", – написав він.

"Ми, як мешканці будинку, в якому проживала Мар'яна, ще раз хочемо попросити у її сім'ї прийняти наші щирі співчуття. Нехай спочиває з Богом. А вам і всім нам бажаю сили, душевного спокою і мудрості... Ми ніколи не забудемо життєрадісності, активності, щирості і мудрості Мар'яни", – підсумував Петришин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України вже було декілька летальних випадків, викликаних цим захворюванням. Так, у Львові від ускладнень кору померла дитина з Мостиського району. Хлопчику було 2 роки 11 місяців. Пізніше у Рівному через кір померло тримісячне немовля – організм дівчинки не впорався з ускладненнями хвороби.

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