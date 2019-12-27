"Впадете у свою яму!" У ПЦУ яскраво відповіли на випади РПЦ через Україну

У Православній церкві України попередили, що агресивні випади Російської православної церкви проти прихильників української автокефалії закінчаться сумно винятково для Москви.

Категоричну позицію озвучив заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків, архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook. Так він відреагував на рішення РПЦ відмовитися від поминання Олександрійського Патріарха через його визнання незалежної церкви України.

"Патріархія РПЦ і далі відображає кремлівське ставлення до дійсності. Судіть самі: коли Путін не зміг зупинити європейський рух України, він "вивів Крим з юрисдикції Києва" і влаштував "громадянську війну". Патріарх Кирил виявляє ті ж наміри – не зумівши зупинити визнання автокефалії української церкви, він "виводить" в своє підпорядкування парафії/структури в інших помісних церквах, на які досі мав найбільший вплив, а в самих цих церквах прагне розпалити "громадянську війну", підбурюючи ієрархів/духовенство до порушення ухвалених відповідною церквою рішень", – написав Зоря.

Він підкреслив, що слідуючи саме за цією логікою, РПЦ "вивела" частину парафій з колишнього Екзархату Вселенського Патріархату в Європі, а тепер "виводить парафії" і в Африці, закликаючи архієреїв та духовенство в помісних церквах, що вже визначилися, не підтримувати офіційно ухвалених рішень про визнання.

"Якщо раніше "дипломатія" МП хоч і погано, але в цілому приховувала (як мінімум – не прагнула виставляти на показ) мережу лояльних до неї ієрархів і впливового духовенства в інших помісних церквах, то тепер російська патріархія фактично закликає визначатися "ви з нами чи зі своїми помісними церквами"?" – підкреслив архієпископ ПЦУ.

Патріарх Кирил і Євстратій Зоря

Він нагадав, що такий сценарій РПЦ багато разів відпрацювала в Україні на рівні парафій – якщо громада хоче піти від російської юрисдикції, то її розділяють і намагаються утримати хоча б маленький шматок. Тепер, додав Зоря, таку технологію Москва запускає на рівні помісних церков. Так, вона намагається їх залякати запевняючи в тому, що якщо вони визнають автокефалію ПЦУ, то їх парафії дістануться РПЦ, а у лавах певних помісних церков з'являться єпископи-повстанці.

"Але насправді найбільше такі рішення матимуть довготривалі наслідки всередині РПЦ, адже руйнування принципу єдності помісної церкви вдарить по самій Московській патріархії: якщо вона словом і ділом закликає в інших помісних церквах не підкорятися загальноцерковним рішенням, то яка підстава і для чого в самому Московському патріархаті підкорятися рішенням патріарха Кирила/Синоду/правлячого архієрея? "Копаючи" іншим церквам "яму", Російська патріархія сама впаде в неї, особливо коли ослабне зовнішня політична підпора", – резюмував Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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