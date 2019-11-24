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24 листопада • оновлено в 16:03
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"Возз'єднання з Україною!" У мережі показали шовіністичні замашки РФ 40 років тому

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В мережі оприлюднили сторінку радянського журналу "Крокодил" 40-річної давності, на якій зображено "возз'єднання з Україною".

Відповідну фотографію в неділю, 24 листопада, оприлюднив Telegram-канал "Поки ви спали".

Шовіністичні замашки РФ 40 років тому

Шовіністичні замашки РФ 40 років тому

Ілюстрація

Зокрема, на сторінці журналу зображено пам'ятник Богдану Хмельницькому, біля якого проходять народні гуляння із салютом.

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"У січні 1979 року виповнюється 325 років возз'єднання України з Росією. В дружньому колі. Розповідь нашого кореспондента – про цю велику родину народів-братів", – йдеться в описі.

Сторінка журналу "Кроводіл"

Сторінка журналу "Кроводіл"

Фото: Telegram-канал "Поки ви спали"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин розповів про російську пропаганду для кримчан щодо України.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Теги
СРСР пропаганда
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а в чем шовинизм?треть политбюро была из украинцев этнических,генералитет высший тоже примерно так,да и вобще тогда все нормально шло,люди жили дружно,спокойно смотрели в будущее...простой народ конечно,потому как были естественно и спекулянты,фарца,прлститутки ,проходимци и профосты,разного рода завбазами и директора магазинов,номенклатура иипрочая сволочь,желающая,стать панами,и они конечно ими стали,но где лучше для простого народа,для большинства рабочего?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Так украинцев, вроде, никто не завоёвывал. Ну, кроме немцев и поляков. Сами ведь напросились. Или у них переписали этот момент в истории? И они 900 лет стонали под гнётом русских, пока управляли СССР?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Petrov Valery, зачем их завоёвывать? Они добровольно любому дупу подставят за обещания сладкой жизни. На дураков не нужен нож, им пообещай что нибудь (безвиз, ЕС, кружевные трусы) и делай с ними что угодно
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Хо Хол
Хо Хол
"шовинистские замашки" - автор этой "новости" школу закончил хотя бы?
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Хо Хол
Хо Хол
Предвосхищаю, что нет, потому что иначе знал бы значение слова "шовинизм". Кстати, сказать то, что происходит сейчас в oкpaине - иначе и не назовешь. На картинке и в описании я вижу диаметрально противоположное.
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