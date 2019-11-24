"Возз'єднання з Україною!" У мережі показали шовіністичні замашки РФ 40 років тому

В мережі оприлюднили сторінку радянського журналу "Крокодил" 40-річної давності, на якій зображено "возз'єднання з Україною".

Відповідну фотографію в неділю, 24 листопада, оприлюднив Telegram-канал "Поки ви спали".

Шовіністичні замашки РФ 40 років тому Ілюстрація

Зокрема, на сторінці журналу зображено пам'ятник Богдану Хмельницькому, біля якого проходять народні гуляння із салютом.

"У січні 1979 року виповнюється 325 років возз'єднання України з Росією. В дружньому колі. Розповідь нашого кореспондента – про цю велику родину народів-братів", – йдеться в описі.

Сторінка журналу "Кроводіл" Фото: Telegram-канал "Поки ви спали"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин розповів про російську пропаганду для кримчан щодо України.

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