"Вово! Їдь до Москви!" У зарубіжних візитах Зеленського помітили фатальні моменти

Практично у всіх країнах, з представниками яких зустрічався президент України Володимир Зеленський, відбуваються фатальні події.

На це звернув увагу на своїй сторінці у Facebook журналіст Аркадій Бабченко, коментуючи смерть Кабуса бен Саїда – султана Омана, звідки тільки повернувся глава української держави.

"Помер султан Омана, який керував країною 50 років. Зустрівся з Макроном – згорів Нотр-Дам. Зустрівся з Абе – згорів храм ЮНЕСКО. Виступив в Туреччині – землетрус. Постояв з Меркель – у тієї напад. Поговорив з Трампом – імпічмент. Злітав в Оман – султан на**нувся. Вово! Їдь до Москви. До Москву їдь, тобі кажуть", – із сарказмом прокоментував містичні збіги Бабченко.

Путін і Зеленський

Користувачі мережі в пабліках також почали розкручувати цю тему, згадуючи і про інші інциденти, які відбувалися після офіційних візитів Зеленського.

"Естонія знайшла оберіг у вигляді ровера в подарунок", "А в Україні він взагалі живе", "А в Австралії його точно не було?", "Але є надія. Кажуть, що літак з Оману ще в мордор злітав. Тримаємо кулаки" , – пишуть під постом спільноти "Баба і кіт".

Із сарказмом на "фатум" Зеленського відреагував і священик ПЦУ Олександр Дедюхін, зазначивши, що Україна, з огляду на закономірність, має величезний запас міцності.

"Нас поки тільки по дрібницях ковбасить. Ну, світло в Новий рік вирубає, каналізацію прорве. Але це можна пережити. Коротше, Drang nach Moscow, Вово, дранк нах. Там і залишайся, бажано назовсім. Ми вже давно зрозуміли, що ти вершник апокаліпсису, але за руйнування в окремо взятій недоімперії ніхто тебе лаяти не буде. Може, навіть Героя України дамо, і навіть не самовивозом", – жартує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

79-річний султан Омана Кабус бен Саїд помер 10 січня. Він правив країною 50 років (з 1970 року).

Нагадаємо, Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок в п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята.

Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

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