Армия, день 132. Сегодня мы с Володей стреляли из ЗУ-шки. ЗУ-23 - самое примитивное из орудий противовоздушной обороны, спаренная зенитная пушка с сумасшедшей скорострельностью. Мы изучали их в Харькове, а сегодня впервые вели из неё огонь.
Как бы вы не относились к военной службе, но пострелять в армии вам точно дадут. Калибр ЗУ-шки 23 миллиметра, и это самое крупное орудие, из которого мне довелось вести стрельбу.
Мы начинаем проникаться своеобразным военным юмором. Если вам неприятен мат, дальше лучше не читать.
Когда я заступал помощником дежурного по части, майор Р. спросил, знаю ли я, что говорить, если приедет генерал.
- Эмм...
- Слухай уважно. Товаришу генерале, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилося. Черговий, звання, призвище. А що робити, якщо він ще якусь фігню спитає?
- Эмм?
- Кажи, мені пох#й, я срочнік.
Когда нас представляли командиру В/Ч, он спросил, знаем ли мы, как подчинённые должны смотреть на командира.
Я решил блеснуть эрудицией:
- Взглядом лихим и придурковатым!
Полковник смерил меня взглядом и выпучил глаза:
- КАААК УУУУ СРУУУУЩЕЕЕЕЙ САААБАААКИИИИ!
...
- Ти бачив очі у собаки, коли вона це саме?
- Ні.
- І я ні. Треба буде подивитись.
Кстати, собаки на полигоне отлично разбираются в погонах, и к офицерам старше майора стараются не подходить.
- Омар Хайам.
- Він помер?
- Хто?
- Омар. Хайам.
- Як помер!?
- К х#ям. К х#ям помер.
ЗУ-шка грохочет громко. Даже если быть готовым, что будет очень громко, первые две очереди, тем не менее, сильно обескураживают. Потом просто звон в ушах, и весь мир становится необычно тихим.
- Ну что, как тебе ЗУ-шка?
- Чтоооо?
- ГОВОРЮ КАК ТЕБЕ ЗУ-ШКА?
- ЧТОООООО?????
Перед стрельбой мы её разбирали, чистили и собирали. Харьковские игры с трёхмерным пазлом очень пригодились.
- Хлопці, перевірте, щоб затвор рухався вільно, як х#й в стакані.
- Ти що, знаєш, як рухається х#й в стакані?
Зарядили ленты снарядами, чередуя бронебойные с трассерами. Звенья (такие металлические крабики) сцепляли в гирлянды, в них вкладывали снаряды и пропускали через специальную машинку с ручкой - мясорубку. На выходе получается лента, которую укладывают в короба.
- КПП черговому.
- ...
- КПП черговому!
- ...
Левой рукой крутишь ручку наводки по тангажу (вверх-вниз), правой - по азимуту, влево-вправо. Левая нога на тормозе, чтобы стволы не крутились. Правой ногой ведётся огонь. Как в машине, газ и тормоз.
- КПП черговому!!!
- На зв'язку!
- Ужинать идешь?
- Не, у меня с собой.
- Хорошо. Мы твою печенку уже склевали.
- Плюс.
- Прометей хренов.
Отстрелялись без происшествий, значит, с чисткой и сборкой справились хорошо. Прихватили по гильзе для... нет, об этом нельзя, у нас в армии это делать запрещено. Но вы, я думаю, и так всё поняли))
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.