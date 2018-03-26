Армия, день 132. Сегодня мы с Володей стреляли из ЗУ-шки. ЗУ-23 - самое примитивное из орудий противовоздушной обороны, спаренная зенитная пушка с сумасшедшей скорострельностью. Мы изучали их в Харькове, а сегодня впервые вели из неё огонь.

Как бы вы не относились к военной службе, но пострелять в армии вам точно дадут. Калибр ЗУ-шки 23 миллиметра, и это самое крупное орудие, из которого мне довелось вести стрельбу.

Мы начинаем проникаться своеобразным военным юмором. Если вам неприятен мат, дальше лучше не читать.

Когда я заступал помощником дежурного по части, майор Р. спросил, знаю ли я, что говорить, если приедет генерал.

- Эмм...

- Слухай уважно. Товаришу генерале, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилося. Черговий, звання, призвище. А що робити, якщо він ще якусь фігню спитає?

- Эмм?

- Кажи, мені пох#й, я срочнік.

Когда нас представляли командиру В/Ч, он спросил, знаем ли мы, как подчинённые должны смотреть на командира.

Я решил блеснуть эрудицией:

- Взглядом лихим и придурковатым!

Полковник смерил меня взглядом и выпучил глаза:

- КАААК УУУУ СРУУУУЩЕЕЕЕЙ САААБАААКИИИИ!

...

- Ти бачив очі у собаки, коли вона це саме?

- Ні.

- І я ні. Треба буде подивитись.

Кстати, собаки на полигоне отлично разбираются в погонах, и к офицерам старше майора стараются не подходить.

- Омар Хайам.

- Він помер?

- Хто?

- Омар. Хайам.

- Як помер!?

- К х#ям. К х#ям помер.

ЗУ-шка грохочет громко. Даже если быть готовым, что будет очень громко, первые две очереди, тем не менее, сильно обескураживают. Потом просто звон в ушах, и весь мир становится необычно тихим.

- Ну что, как тебе ЗУ-шка?

- Чтоооо?

- ГОВОРЮ КАК ТЕБЕ ЗУ-ШКА?

- ЧТОООООО?????

Перед стрельбой мы её разбирали, чистили и собирали. Харьковские игры с трёхмерным пазлом очень пригодились.

- Хлопці, перевірте, щоб затвор рухався вільно, як х#й в стакані.

- Ти що, знаєш, як рухається х#й в стакані?

Зарядили ленты снарядами, чередуя бронебойные с трассерами. Звенья (такие металлические крабики) сцепляли в гирлянды, в них вкладывали снаряды и пропускали через специальную машинку с ручкой - мясорубку. На выходе получается лента, которую укладывают в короба.

- КПП черговому.

- ...

- КПП черговому!

- ...

Левой рукой крутишь ручку наводки по тангажу (вверх-вниз), правой - по азимуту, влево-вправо. Левая нога на тормозе, чтобы стволы не крутились. Правой ногой ведётся огонь. Как в машине, газ и тормоз.

- КПП черговому!!!

- На зв'язку!

- Ужинать идешь?

- Не, у меня с собой.

- Хорошо. Мы твою печенку уже склевали.

- Плюс.

- Прометей хренов.

Отстрелялись без происшествий, значит, с чисткой и сборкой справились хорошо. Прихватили по гильзе для... нет, об этом нельзя, у нас в армии это делать запрещено. Но вы, я думаю, и так всё поняли))