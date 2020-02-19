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19 лютого • оновлено в 18:34
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"Вони знущалися з мене!" Українка жахнула розповіддю про евакуацію з Китаю

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Українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському місті-джерелі коронавірусу Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собакою.

Про свої проблеми дівчина розповіла в Instagram, зазначивши, що проблему вдалося зрушити з мертвої точки після резонансних інтерв'ю та активних звернень в МЗС.

Зінченко розповіла, що їй "дозволили евакуюватися з собакою, але за умови, якщо все буде відповідати санітарним нормам". Дівчина зібрала всі необхідні документи, однак незабаром з'ясувалося, що посольство їх нікуди не передало і відмовило в такій евакуації, посилаючись на старий набір документів і звинувачуючи у всьому китайську сторону.

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Анастасія Зінченко

Анастасія Зінченко

Instagram

"Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона, але не вони. Але, як виявилося, вони просто знущалися весь цей час із мене, отримавши документи, їх нікуди не надали", – розповіла Зінченко.

Також дівчина зазнала проблем із походом за продуктами харчування. Спочатку її не випускали з будинку, а коли вдалося вибратися, то не змогла потрапити в магазин, куди не пускають без спеціальних перепусток.

"Я купила біля будинку в невеликому магазині, що змогла, і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся, що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею", – розповіла вона.

Анастасія Зінченко

Анастасія Зінченко

Instagram

Анастасія Зінченко

Анастасія Зінченко

Instagram

Мої старання потрапити з Мішею додому і результат 😭 Як ви вже знаєте, раніше посольство мені дали відмову на евакуацію разом з собакою. Після чого я стала давати інтерв'ю, зв'язуватися з МЗС, МАПП. Посольство зі мною зв'язалися і дозволили евакуюватися з собакою але за умови, якщо все буде відповідати з санітарними нормами. Оскільки я перебуваю в Ухань, де все закрито і пересування по місту вже неможливі, тільки на спеціальній машині у якій є дозвіл, а таку машину знайти і забронювати поїздку можна через правоохоронні органи. Я знайшла одну єдину ветеринарну яка мені допомогла, люди з Гуанчжоу збирали і передавали мені документи посилкою. Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для її перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство. Моє повідомлення і питання про собаку вони ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені подзвонив і сказав що я з собакою евакуюватися не можу. Запевняв що китайська сторона відмовила. Ми зв'язалися з МЗС, вони прислали письмову відповідь, де було написано, що вони мають старий набір документів і вони, навіть, були не в курсі, що я зібрала всі документи і подала їх в посольство. Тобто, посольство документи нікуди не передали, а від свого обличчя мені відмовили в евакуації. Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона але не вони. Але як виявилося, вони просто знущалися весь цей час наді мною, отримавши документи, їх нікуди не надали. Сьогодні, оскільки не полетіла, я намагалася піти в магазин за продуктами, з початку мене не випускали з будинку, так як вийшли нові правила і з житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками. Зв'язалися з поліцією і пояснили що я не полетіла а продуктів немає, вони дали дозвіл поїхати в магазин. Все б добре але і в магазин мене не впустили, потрібні документи і пропуски, який я не знаю де дістати, посольство теж відмовилося проінформувати в цьому питанні. Я купила біля будинку в невеликому магазині що змогла і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею 🙏

Публікація від Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Як писав OBOZREVATEL, незабаром із Китаю повинні евакуювати півсотні українців і 25 іноземців. У МОЗ також розповіли подробиці порятунку людей і перші плани.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
"Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они.".....национальная черта майDаунов, пришедших к власти ,винить в своих деяниях всех вокруг.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украина своих не бросает ... она их кидает! СУГС три раза!
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
А какого хрена она в Китае делала,и какого хрена ей вдруг домой захотелось???Пускай там и сидит со своей собакой
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