"Вони знущалися з мене!" Українка жахнула розповіддю про евакуацію з Китаю

Українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському місті-джерелі коронавірусу Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собакою.

Про свої проблеми дівчина розповіла в Instagram, зазначивши, що проблему вдалося зрушити з мертвої точки після резонансних інтерв'ю та активних звернень в МЗС.

Зінченко розповіла, що їй "дозволили евакуюватися з собакою, але за умови, якщо все буде відповідати санітарним нормам". Дівчина зібрала всі необхідні документи, однак незабаром з'ясувалося, що посольство їх нікуди не передало і відмовило в такій евакуації, посилаючись на старий набір документів і звинувачуючи у всьому китайську сторону.

Анастасія Зінченко Instagram

"Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона, але не вони. Але, як виявилося, вони просто знущалися весь цей час із мене, отримавши документи, їх нікуди не надали", – розповіла Зінченко.

Також дівчина зазнала проблем із походом за продуктами харчування. Спочатку її не випускали з будинку, а коли вдалося вибратися, то не змогла потрапити в магазин, куди не пускають без спеціальних перепусток.

"Я купила біля будинку в невеликому магазині, що змогла, і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся, що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею", – розповіла вона.

Анастасія Зінченко Instagram

Анастасія Зінченко Instagram

Як писав OBOZREVATEL, незабаром із Китаю повинні евакуювати півсотні українців і 25 іноземців. У МОЗ також розповіли подробиці порятунку людей і перші плани.

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