"Загинули діти, люди залишилися без рук і ніг!" Чому терористи "Л/ДНР" спокійно виходять на волю

Терористи, що воювали за "Л/ДНР", масово виходять на волю.

Мало того, вони чудово почуваються на території підконтрольного Донбасу і можуть продовжувати скоювати злочини. Що відбувається – у матеріалі OBOZREVATEL.

Терорист поводиться нахабно і зухвало

У Маріуполі на волю вийшов терорист Валерій Кірсанов. Колишній ДАІшник у січні 2015 року допомагав терористам коригувати вогонь по Маріуполю. Зокрема він брав участь в обстрілі Східного мікрорайону 24 січня.

Валерій Кірсанов на суді Новини Донбасу

Тоді загинула 31 людина, серед них діти. Поранено 117 осіб. Того дня снаряди від "Градів" і "Ураганів" лягали поруч зі школами, біля ринків "Денис" і "Київський", а також на вулицях Київська та Олімпійська неподалік від житлових будинків.

Як розповідав сам Кірсанов, він, працюючи ДАІшником, знав, де розташовані блокпости ЗСУ, а також де багато людей. Ці адреси він відшукував на карті Google, з'ясовував координати, а потім за допомогою СМС передавав терористам.

Один із бойовиків на прізвисько "Попіл", з яким Кірсанов підтримував зв'язок, є офіцером російської армії.

Активісти зустріли Кірсанова помідорами і зеленкою Скрін відео

Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Весь цей час він перебував у СІЗО. Тільки у червні 2019 року його засудили до дев'яти років позбавлення волі, а 15 серпня вже звільнили за так званим законом Савченко. Нагадаємо, згідно з ним кожен день, проведений у СІЗО, рахується за два.

Маріупольський активіст і колишній боєць АТО Руслан Пустовойт каже, що Кірсанов поводиться дуже нахабно і зухвало, і не вважає себе винним.

"Він поводиться дуже нахабно, заявив, що нікуди з Маріуполя виїздити не збирається, житиме тут. Він сам у Східному мікрорайоні живе, який тоді за його наведенням обстрілювали бойовики. Там мати його живе, дружина. Уявляєте, він стріляв фактично в них. Адже завдяки його безграмотності, його помилці бойовики того дня обстріляли не блокпост із нацгвардійцями, а мирний мікрорайон. Загинули діти, люди залишилися без рук і без ніг. А йому хоч би що", – обурюється у розмові з OBOZREVATEL Руслан Пустовойт.

Обстріл Маріуполя. Бойовики вели вогонь по житлових кварталах Цензор.нет

За його словами, суд навмисне зволікав зі справою.

"Судді постійно хворіли, засідання переносили. Таке враження, що робилося це навмисне. Щоб він відсидів у СІЗО 4,5 роки. Йому в червні виносять вирок 9 років, а у серпні він уже виходить на волю. У нас судді просто бояться, вони весь час думають, а раптом влада поміняється, а раптом Путін сюди прийде, тоді ж з них спитають", – вважає Пустовойт.

Суд вважає докази недостатніми

Це вже не перший терорист, якого відпускають на волю. Не так давно суд відмовив в утриманні під вартою Романа Джумаєва. Він відправлений під домашній арешт.

Це людина, яка з 2014 року воювала на боці терористів, брала участь у боях за Донецький аеропорт, була у так званому батальйоні "П'ятнашки". Пізніше, у кінці 2015 року, він із сім'єю він переїхав до Білорусі, працював там менеджером.

Бойовик Роман Джумаєв не приховував, що воює на боці терористів Миротворець

Потім повернувся до Маріуполя, але його затримали і незабаром знову відпустили. Джумаєв навіть відкрив кіоск із піцою, вивісив там український прапор. Щоправда, документів на кіоск не було, тому його комунальна влада демонтувала.

Під час конфлікту з поліцією Джумаєв розпилив газ у поліцейського, тільки тоді 11 грудня 2018 року його знову і заарештували.

"Суд щодо Джумаєва спеціально перенесли в Курахове, щоб нам важко було туди діставатися. Але ми все одно їздили, щоб не дати йому уникнути відповідальності. Адже він вбивав наших хлопців. Але все одно його відпустили навесні під домашній арешт. Суддя заявив, що недостатньо доказів. Як недостатньо? Є фото його з бойовиками, зі зброєю, він сам в інтерв'ю розповідав, як він воював і вбивав", – каже Руслан Пустовойт.

Роман Джумаєв Миротворець

Разом із Джумаєвим відпустили і Сергія Костенюка, який коригував вогонь терористів на позиціях у Мар'їнці. Суд відпустив його під заставу у 150 тисяч гривень.

Нещодавно на волю вийшов і Дмитро Купріян, який очолював протиповітряну оборону у Слов'янську. Це та людина, яка добула тягач для перевезення російського Бука, який збив малайзійський лайнер. Купріяна також засудили у грудні 2017 року на п'ять років, але він звільнився раніше завдяки закону Савченко.

Як ставляться до терористів у Маріуполі

За словами військового, у Маріуполі ставлення до колишнім терористів на диво спокійне.

Кірсанова під СІЗО зустрічали нечисленні активісти і журналісти Скрін відео

"У нас люди байдужі до всього. По них стріляють, вбивають, а вони кажуть, що це спеціально ЗСУ робить. Ви знаєте, я, колишній боєць АТО, виходжу з дому, а біля під'їзду бабусі сидять і мені вслід крізь зуби проціджують, ось, мовляв, пішов сволота, він наших братів вбивав. Я вже намагався з ними розмовляти, розповідав, як ми в полон брали кримінальників, які воюють на боці терористів, фото показував. Казав, що цим людям все одно, вони продовжуватимуть вас вбивати. Марно, у цих бабусь в душі тільки Росія і Радянський Союз", – обурюється Пустовойт.

Новини Украинские спецы начали охоту на боевиков

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у бесіді з OBOZREVATEL розповів, що щойно повернувся зі сходу:

"Я там був, спілкувався з людьми. І для мене самого загадка, як люди, які бачать, на що Донбас перетворився завдяки соратникам Януковича, знову можуть за них голосувати. У населених пунктах бачать, що їх обстрілюють з того боку, і все одно половина цих людей живе із мрією про "русскій мір".

Одна з причин, звісно, пропаганда. Незважаючи на те, що у східних регіонах є українське телебачення, багато людей у селах і районах живуть із супутниковими антенами і дивляться російські телеканали. "Я пропонував демонтувати ці тарілки, але мені сказали, що не можна", – каже Тука.

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