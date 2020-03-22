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22 березня • оновлено в 19:15
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"Вони куховарки! Потрібні знання і воля!" Бродський жорстко розгромив команду Зеленського

20.7т
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Голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський жорстко розкритикував команду президента Володимира Зеленського за непрофесіоналізм і порівняв їх із куховарками.

У своєму Facebook Бродський зазначив, що коронавірус і економічна криза "все розставили по місцях".

"Отже, 91-й рік, ми отримали незалежність і 51 млн людей, багато землі та унікальний шанс. Минуло 29 років, уряд за урядом, багато хто збагатився і вже за кордоном, багато хто став багатіями, а людей стало менше, та й землі теж", – пише голова редакційної ради OBOZREVATEL.

Михайло Бродський

Михайло Бродський

"Наша карма йти по зачарованому колу викликала бурхливу реакцію народу і 73 відсотки зробили вибір на нове. Телебачення, шоу, молодість, клоуни... І ніхто не подумав, що вони куховарки. Економіка і пандемія все розставили по місцях, на жаль", – зазначив він.

Бродський нагадав слова експрем'єра Олексія Гончарука – "дайте нашому поколінню шанс".

"З попереднім урядом, який залишив нас без масок, тестів та інших засобів боротьби з пандемією, треба розібратися. Це навіть не крадіжка, це майже вбивство", – наголосив він.

"Після перемоги над нашими сьогоднішніми проблемами будемо будувати нову країну. Дякую Богу за урок. Всім здоров'я і дотримуйтеся карантину", – додав Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Бродський заявив, що команда президента Володимира Зеленського може знищити бізнес, що працює в Україні.

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Особи
Михайло Бродський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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россия1 москва1
россия1 москва1
"Прошло 29 лет, правительство за правительством, многие обогатились и уже за границей, многие стали богачами, а людей стало меньше, да и земли тоже", - у май-д.а.н.у.т.о.г.о просветление?........через 29 лет.
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Никитин Игорь
Никитин Игорь
Михаил Юрьевич а сколько Вам Порошенко за эту статью заплатил?
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2 из 5 ответов | показать все
Никитин Игорь
Никитин Игорь
Полтавець Олександр, Я понимаю у Вас проблемы с культурой, но я не Вам вопрос задавал.
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1
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Никитин Игорь, Видно, что у тебя ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ опыт продажи твоей жалкой душонки.
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3
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
В час мирового кризиса и пандемии лишать государство власти. Вы ебобо на бобо ?
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