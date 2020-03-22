"Вони куховарки! Потрібні знання і воля!" Бродський жорстко розгромив команду Зеленського

Голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський жорстко розкритикував команду президента Володимира Зеленського за непрофесіоналізм і порівняв їх із куховарками.

У своєму Facebook Бродський зазначив, що коронавірус і економічна криза "все розставили по місцях".

"Отже, 91-й рік, ми отримали незалежність і 51 млн людей, багато землі та унікальний шанс. Минуло 29 років, уряд за урядом, багато хто збагатився і вже за кордоном, багато хто став багатіями, а людей стало менше, та й землі теж", – пише голова редакційної ради OBOZREVATEL.

Михайло Бродський

"Наша карма йти по зачарованому колу викликала бурхливу реакцію народу і 73 відсотки зробили вибір на нове. Телебачення, шоу, молодість, клоуни... І ніхто не подумав, що вони куховарки. Економіка і пандемія все розставили по місцях, на жаль", – зазначив він.

Бродський нагадав слова експрем'єра Олексія Гончарука – "дайте нашому поколінню шанс".

"З попереднім урядом, який залишив нас без масок, тестів та інших засобів боротьби з пандемією, треба розібратися. Це навіть не крадіжка, це майже вбивство", – наголосив він.

"Після перемоги над нашими сьогоднішніми проблемами будемо будувати нову країну. Дякую Богу за урок. Всім здоров'я і дотримуйтеся карантину", – додав Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Бродський заявив, що команда президента Володимира Зеленського може знищити бізнес, що працює в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!