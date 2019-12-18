"Ми їх бачити не можемо": в селі під Одесою оголосили цькування через убивство 11-річної дівчинки

Півроку минуло з дня жорстокого вбивства 11-річної Даші Лук'яненко з Одеської області. Підозрюваний Микола Тарасов на першому ж засіданні відмовився від своїх свідчень і заявив, що його змусили зізнатися.

В Іванівці жителі не пускають торгувати на базар батьків Тарасова, а після початку суду знову почали списувати їх паркан написами "смерть убивці". Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не пустили на базар, і пишуть на паркані

В Одеській області суд почав розглядати справу про жорстоке вбивство 11-річної Даші Лук'яненко з Іванівки. Підозрюваний у цьому злочині, 22-річний Микола Тарасов несподівано на суді заявив, що він відмовляється від своїх свідчень, і дівчинку не вбивав. Нібито його били і змусили зізнатися.

Микола Тарасов Нацполіція

Однак у самій Іванівці такій заяві хлопця не вірять. Після вбивства дитини 13 червня батьків Тарасова вигнали з ринку, де вони торгували багато років буквально по сусідству з рідними Даші. Їх лотки розташовані навпроти один одного. Вони намагалися повернутися туди через підставних осіб, але про їх хитрощі дізналися місцеві торговці, тому Тарасові не ризикнули з'явитися.

"Хоча раніше вони говорили, що закінчиться суд, пройде півроку, все заспокоїться, і ми знову туди повернемося. Вони думали, що слідство пройде швидко, але так не буває", – розповідає вбитий горем батько Даші, Сергій.

Місцеві жителі розповідають, що Тарасові зараз займаються торгівлею на дому. Нібито пізно ввечері до них приїжджають машини, вони щось вантажать, тягають.

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Одразу після трагедії Тарасовим били вікна, ламали ворота, писали на паркані фарбою, щоб вони забиралися звідси. Сім'я навіть встановила по периметру ділянки відеокамери. Але за останні пару місяців пристрасті в Іванівці трохи вщухли і їх залишили в спокої. Але як тільки стало відомо про засідання суду і відмову Тарасова від своїх показань, паркан Тарасових знову стали списувати закликами "смерть – убивцям".

Тарасовим били вікна в будинку

... і труїли на базарі

"Днями забирав ввечері дружину з базару, а їхній будинок розташований неподалік. Хтось став писати на їх паркані, вони вискочили, кричали. Мені ніколи було все це слухати", – розповідає батько Даші.

Ходять і посміхаються, як ні в чому не бувало

Жити в одному невеликому селі з рідними вбивці батькам Даші нестерпно. У неділю Сергій Лук'яненко зіткнувся зі старшим сином Тарасових на виході з базару. "За весь цей час вони жодного разу не намагалися навіть вибачитися. Так ми і бачити їх не хочемо. Іноді доводиться стикатися на вулиці, вони йдуть і тримаються за ручки, посміхаються, як ні в чому не бувало. Ми відвертаємося. Найважче це переживає дружина", – розповідає Сергій Лук'яненко.

Даша Лук'яненко (в центрі) з сестрою і батьком Facebook Сергія Лук'яненка

Рідні Даші вважають, що батьки 22-річного Миколи Тарасова теж винні в тому, що трапилося. Адже деякий час Тарасов навчався в Одесі, потім несподівано повернувся, закрився у себе в кімнаті.

Даша Лук'яненко Facebook Сергія Лук'яненка

"Адже вони бачили, що з їхнім сином щось відбувається, чому не звернулися до лікаря, психолога? Все пустили на самоплив. Ми раніше думали, що, може, його там, у місті, хтось образив, тому він забився в свою кімнату і став таким. А ось зараз приходили люди, ми розмовляли і подумали, а може, не його там образили, а він щось зробив? Адже під час пошуків дзвонили екстрасенси і говорили, що бачать Дашу в ямі, а поряд із нею маленький хлопчик сидить. Ми таку версію раніше не розглядали", – припускає Сергій Лук'яненко.

Повернулися в свою церкву

Після вбивства батьки Тарасова навіть повернулися до своєї церкви. Жителі Іванівки кажуть, що церква це не традиційна, у них там якийсь молитовний будинок у сусідньому селі. Вони і раніше туди їздили, але коли парафіяни стали у них позичати гроші і не повертати, припинили поїздки.

"Зараз, кажуть, знову їздять по неділях туди. Мабуть, їм потрібна підтримка, потрібно з кимось спілкуватися. Та й церкві потрібні парафіяни, які платять внески", – говорить батько загиблої дівчинки.

Батько Миколи Тарасова. Тепер на базар сім'ю не пускають Крапка

Батько Даші хвилюється, що селом поширюються різні чутки про це вбивство. "Люди побоюються у нас зайвий раз щось питати. Через це народжуються різні чутки. Хтось думав, що Тарасова вже посадили і дивується, що все ще триває суд. Під час пошуків ми вже постраждали від таких чуток. Одна дівчина з моєї роботи сказала, що нібито брат Наташі програв у карти, ми доньку застрахували і продали, щоб розрахуватися з боргами. Троє слідчих виїхали в сусідній район, дізналися, що брата вже чотири роки немає в живих, отримали довідки. Під час пошуків на це пішла доба", – згадує Сергій.

Затягує суд

Адвокат батьків загиблої дівчинки Рубен Степанян вважає, що Тарасов відмовився від своїх показань для того, щоб затягнути час. "Це відома тактика тих, кому загрожує великий термін або довічне. Так затягують розгляд справи в суді, чим довше він буде перебувати в СІЗО, тим краще. Я не здивуюся, якщо він ще потім почне зізнаватися в якихось неіснуючих злочинах. Слідство повинне буде відволікатися, возити його на експерименти. Це не нова позиція", – вважає Степанян.

Даша Лук'яненко

Батьки Тарасова на суді не з'являються, їх сина захищає державний безкоштовний адвокат.

Також адвокат батьків Даші зажадав, щоб Тарасова перевели в СІЗО, як годиться. Оскільки весь цей час він перебував в одиночній камері ІТТ. Адвокат вважає, що йому створили комфортні умови перебування. "У СІЗО сидять сотні людей із подібними статтями. Чому для нього зробили виняток. У ІТТ немає режиму, він встає, коли хоче. Нехай сидить на загальних підставах", – говорить Степанян.

Також адвокат зазначає, що суд призначили не в Іванівці або Одесі, куди ходять прямі автобуси, а в Роздільному. "Сюди немає прямого громадського транспорту, тому батькам дівчинки доводиться їздити своїм автомобілем на засідання. А коли буде потрібно викликати свідків, то і їх доведеться возити", – говорить Степанян.

Даша зі старшою сестрою

Самі батьки Даші дотепер не можуть прийти до тями від горя, найважче це переносить мама дівчинки.

Нагадаємо, 13 червня цього року 22-річний Микола Тарасов жорстоко вбив Дашу Лук'яненко. Він затягнув її до себе в підсобне приміщення свого будинку, хотів зґвалтувати. Але коли не зміг, то завдав ударів ножем у шию. Після цього прив'язав до ноги камінь і скинув у вигрібну яму, а потім закидав камінням.

Дівчинку шукали поліція і волонтери кілька днів. Будинок Тарасових обшукували і тільки на третій раз виявили тіло.

Тарасова звинувачують за чотирма статтями КК України: незаконне позбавлення волі неповнолітньої (ч. 2 ст. 146), замах на її згвалтування (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), вбивство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) і наругу над її тілом (ч. 1 ст. 297).

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