"Вони дуже сильні!" В "Л/ДНР" підняли паніку через міць ЗСУ

Терористи "Л/ДНР" поскаржилися на суттєву перевагу снайперів Збройних сил України на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши підтверджуюче відео з зізнанням одного з бойовиків. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Буквально вчора ховали хлопця... Зеленки немає ще, гілки голі. Він не сховався, відчув, що тихо. Проходив повз, повертався в частину. Зняли дуже професійно", – розповів терорист.

Скріншот з відео

За його словами, такі випадки – не рідкість. "Снайпери працюють дуже сильні. Це велика біда. І позиції у них трошки кращі. Багато місць у них, з яких можна працювати. У нас цього немає", – поскаржився він.

ЗСУ РБК-Україна

За словами терориста, в порівнянні з 2014-2015 роками сили ОС суттєво поліпшили точність і отримали новітню безшумну зброю.

"Майстерність у них вища. Працюють дуже добре", – підсумував противник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами. "Нас усіх скоро переб'ють", – заявив він.

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