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"Вони дуже сильні!" В "Л/ДНР" підняли паніку через міць ЗСУ

3.3тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" поскаржилися на суттєву перевагу снайперів Збройних сил України на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши підтверджуюче відео з зізнанням одного з бойовиків. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Буквально вчора ховали хлопця... Зеленки немає ще, гілки голі. Він не сховався, відчув, що тихо. Проходив повз, повертався в частину. Зняли дуже професійно", – розповів терорист.

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"Вони дуже сильні!" В "Л/ДНР" підняли паніку через міць ЗСУ

Скріншот з відео

За його словами, такі випадки – не рідкість. "Снайпери працюють дуже сильні. Це велика біда. І позиції у них трошки кращі. Багато місць у них, з яких можна працювати. У нас цього немає", – поскаржився він.

ЗСУ

ЗСУ

РБК-Україна

За словами терориста, в порівнянні з 2014-2015 роками сили ОС суттєво поліпшили точність і отримали новітню безшумну зброю.

"Майстерність у них вища. Працюють дуже добре", – підсумував противник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами. "Нас усіх скоро переб'ють", – заявив він.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуЗСУООС
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А этот Штирлиц сам у этого интервью брал?И кто этот боец где снимали под Киевом или Львовом?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Толик продолжает радоваться тому, как украинцы убивают украинцев...
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Пигин Макс
Пигин Макс
ДЯЧОК СТЬОПА, Они Украинцы!!! И это не они пришли в Киев с оружием, а Киев пришёл в их дом, принеся с собой убийства грабежи и насилие!
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пигин Макс, - Так еще вчера ты кричало о каких то новороссах а перед тем ДНРовцах ,а сегодня они вдруг стали украинцами ? Когда в аду встретишь Моторылу Киви Гиркина или Бородая ,спроси кто они .
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
"Зеленки нет еще..." // Зеленский вам в помощь!!!))))))))))))))))))
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