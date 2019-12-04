"Вона зробила нам дуже боляче!" Заступниця головреда Cosmopolitan, яка образила Героя, загриміла в "Миротворець"

Заступниця головного редактора "Cosmopolitan Ukraine" Євгенія Пліхіна, яка нешанобливо висловилася про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва, потрапила в базу "Миротворця".
Так, на сайті причиною її потрапляння в "Чистилище" зазначено: "Наруга над пам'яттю воїнів, загиблих під час виконання бойового завдання із захисту України від російського агресора".
При цьому, в інформації про Пліхіну підшиті також скріншоти її скандального поста в Facebook.
Євгенія Пліхіна
jetsetter.ua
Скріншот
Миротворець
Відповідну публікацію прокоментували також у Twitter-акаунті "Миротворця", наголосивши, що вона своїм вчинком принесла українцям більше болю, ніж вороги, які стріляють на Донбасі.
"Вона зробила дуже боляче всім нам. Навіть більш боляче, ніж ті, хто в нас стріляють на тому боці. Саме такі потвори більше за всіх втомилися від війни, яку розв'язали російські загарбники", – написали в пості.
Вона Зроби дуже боляче всім нам. Даже більш боляче, чем ті, хто в нас стріляють на тому боці.- ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 4, 2019
Саме Такі потвори более за всех Втома від Війни, якові розв'язали російські загарбників. https://t.co/afOxuYluj6
Як повідомляв OBOZREVATEL, українців розлютила реакція журналу "Cosmopolitan Ukraine" на скандал із Пліхіною. У соцмережах тисячі користувачів зажадали від керівництва видання замість вибачень звільнити заступницю головного редактора.
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