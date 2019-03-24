Волонтери фонду Мунтяна доставили мешканцям прифронтової зони селища Жованка гуманітарну допомогу

Майже півтора року фонд Володимира Мунтяна "Відродження" підтримує мирних мешканців України, які проживають в східних областях, де на сьогоднішній день триває операція Об'єднаних сил (ООС).

В черговий раз волонтери фонду повезли гуманітарний вантаж вагою 1,5 тонни в прифронтове селище Жованка Донецької області, де проживають 130 осіб, які потребують продовольчої допомоги. Напівкопчена ковбаса, рибні консерви, вершкове і рослинне масло, цукор, крупи, фрукти і шоколадні цукерки – весь цей великий продуктовий пакет, а також предмети особистої гігієни: порошок пральний, мийні засоби, мило і туалетний папір отримав кожен місцевий житель, включаючи дітей. Це величезна допомога для цих людей, адже більшість з них залишилися без звичних джерел доходу, що не дає можливості забезпечувати себе самостійно.

"За рахунок цих продуктових і гігієнічних наборів, ми виживаємо, тому як інші гуманітарні організації просто до нас бояться їздити. А вам ми просто низько вклоняємося, спасибі величезне", - говорить Людмила, місцевий волонтер.

З ініціативи благодійного фонду Володимира Мунтяна, життєво необхідну допомогу сюди привозять щомісяця. Завдяки цьому, ціле селище може повноцінно і якісно харчуватися, а також балувати себе різними смаколиками. Жителі Жованкі дуже вдячні фонду за допомогу і підтримку в такий нелегкий для них час.

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