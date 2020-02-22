У мережі з'явилося зворушливе відео з особистою історією воїна ЗСУ Дениса Хільченка, який ніколи не мріяв про кар'єру військового, але став ним одразу після Революції Гідності.

Сюжетом журналістів про нього поділилися на сторінці 72 ОМБр ЗСУ імені Чорних Запорожців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами чоловіка, все почалося з того, що він вийшов на Майдан через невдоволення свавіллям влади в державі. Однак після перемоги Революції Гідності в Україні почалася війна і він не зміг залишитися до цього байдужим.

Хільченко добровільно став на захист Батьківщини і склав присягу просто на передовій. Свій бойовий шлях він почав як водій – підвозив на позиції побратимів боєприпаси та їжу. Потім став навідником бронемашини, розвідником і сапером.

Денис Хільченко Скріншот відео

За рік служби, коли закінчився термін мобілізації, Денис хотів повернутися додому до мирного життя. Але все змінила загибель побратима.

"Залишалося перейти дорогу, щоб занести цей рапорт, що ми збираємося йти. Але в цей час був танковий обстріл, і в ньому загинув мій товариш, командир саперного взводу. І снарядом, що пролітав, той рапорт видуло. І це вже стало особистим", – згадує герой.

В результаті Хільченко дослужився до командира підрозділу, і зараз в його підпорядкуванні кілька десятків армійців – як досвідчених воїнів, так і 20-річних новобранців.

"Вони там не пиво десь бухають і не сидять в танчики грають, а грають в реальне життя. Зараз – це війна", – каже захисник України.

Собака Патрон Скріншот відео

Вдома на нього чекає родина, однак чоловік має намір повернутися додому, тільки коли закінчиться війна. А на фронті, крім побратимів, його підтримкою є чотирилапий друг – собака Патрон. Ось уже п'ять років він супроводжує воїна на бойові завдання і навіть має власний бронежилет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підірвало фото бойового друга Хільченка – собаки Патрона, який народився на передовій. Виявилося, що вихованець захисника вже мав кілька поранень і контузій, але продовжує ходити з бійцями на завдання.

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