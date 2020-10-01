Вогонь повністю знищив кладовище на Луганщині. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,5 т.
Наслідки пожежі в Луганській області

У селищі Сиротине під Сєвєродонецьком Луганської області під час лісових пожеж повністю згоріло кладовище.

Знімки наслідків пожежі опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654". Також з'явилося і відео після події (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Пам'ятники обгоріли від пожежі.

На кадрах видно, як обгоріли могили, пам'ятники та хрести.

Пожежа зачепила всю територію кладовища.
Дерев'яні хрести згоріли.
Наслідки пожежі на кладовищі.
Наслідки пожежі на кладовищі.
Вогонь викликав обвалення дерев.
Кладовище розташоване в Сиротиному Луганської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, із них 116 ліквідовано, вогонь спричинив вибухи боєприпасів у Станиці Луганській. Також 11 людей загинули, 17 постраждали, 120 врятовані.

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