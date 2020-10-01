Вогонь повністю знищив кладовище на Луганщині. Фото та відео

У селищі Сиротине під Сєвєродонецьком Луганської області під час лісових пожеж повністю згоріло кладовище.

Знімки наслідків пожежі опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654". Також з'явилося і відео після події (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як обгоріли могили, пам'ятники та хрести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, із них 116 ліквідовано, вогонь спричинив вибухи боєприпасів у Станиці Луганській. Також 11 людей загинули, 17 постраждали, 120 врятовані.