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"Води по кісточки!" "Укрзалізниця" вляпалася у скандал через потоп у вагоні. Відео

2.1т Читати матеріал російською

"Укрзалізниця" втрапила у новий скандал із вагоном, який залило водою через дощ.

Відео інциденту було опубліковане у групі dtp.kiev.ua на Facebook. На кадрах видно, що аварію намагалися виправити за допомогою відра.

"Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москва до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми у вагони, не очікуючи біди, а там ось це... Вода зі стелі ллється як з відра і в вагоні вже по кісточки води", – повідомив обурений пасажир.

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На відео показали місця, квитки на які були придбані людьми.

"А за квитками це наші місця де ми повинні були їхати. Ось такі вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне з'єднання. Ганьба!" – розповів автор відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири поїзда "Генічеськ – Чернівці" зіткнулися з відсутністю вікна в одному з вагонів. Персонал при цьому вирішувати проблему не поспішав, списуючи все на те, що "зараз взагалі-то літо".

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Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот и поездили в гейропу попить кавы на выходных.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Нельзя так неуважительно относится к ГДР-овским вагонам, они вам ещё лет 50 могут прослужить :)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
украинский ГИДРОлуп. омеляша занят критикой президента. ему не до ваших вагонов.
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