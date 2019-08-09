"Води по кісточки!" "Укрзалізниця" вляпалася у скандал через потоп у вагоні. Відео

"Укрзалізниця" втрапила у новий скандал із вагоном, який залило водою через дощ.

Відео інциденту було опубліковане у групі dtp.kiev.ua на Facebook. На кадрах видно, що аварію намагалися виправити за допомогою відра.

"Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москва до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми у вагони, не очікуючи біди, а там ось це... Вода зі стелі ллється як з відра і в вагоні вже по кісточки води", – повідомив обурений пасажир.

На відео показали місця, квитки на які були придбані людьми.

"А за квитками це наші місця де ми повинні були їхати. Ось такі вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне з'єднання. Ганьба!" – розповів автор відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири поїзда "Генічеськ – Чернівці" зіткнулися з відсутністю вікна в одному з вагонів. Персонал при цьому вирішувати проблему не поспішав, списуючи все на те, що "зараз взагалі-то літо".

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