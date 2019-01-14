Вода перетворилася у "кисіль": Азовське море почало замерзати. Відеофакт

Азовське море на узбережжі Кирилівки в Запорізькій області почало замерзати.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "РІА Мелітополь". Видно, що біля берега вода "загусла" і покрилася кіркою льоду, а хвилі ледве рухаються.

Подібне явище пов'язане з тим, що декілька днів тому в регіон прийшли сильні морози. Водойми почали активно покриватися льодом, незважаючи на те, що удень температура піднімається до нуля.

Зазначимо, що на найближчі дні температура в області триматиметься вище нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня на півдні України — потепління до +3... +6 градусів у денний час. Вночі стовпчики термометрів покажуть до -2... -5 градусів. І вдень, і вночі очікується випадання опадів — спочатку дощ, потім сніг.

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