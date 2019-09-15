'В*обуй звідси!'' У Харкові радикали почали "полювання" після ''Маршу Рівності''. Відео

У Харкові натовп агресивних молодих людей побив підлітка-учасника "Маршу рівності".

Відео опубліковано в Twitter StudMedia. Повідомляється, що після мітингу відбувається активне "полювання" на його учасників.

На кадрах видно, як десятки хлопців переслідують підлітка і штовхають його ногами. Спробувавши втекти, хлопець спіткнувся і впав, після чого натовп кинувся його добивати.

При цьому за інцидентом спостерігали безліч перехожих, які не поспішали втрутитися в бійку.

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"Тварини", "Натовп дегенератів", "Ганьба Харкова, звірі!" "Сумно, що Харків місто рабів, а не вільних людей", "Боже, скільки ненависті", - обурюються користувачі мережі.

В Харькове после # ХарківПрайд відбуваються поодінокі напади на учасников маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB - StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на "Марші рівності" розгорівся скандал через учасників-військових.

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