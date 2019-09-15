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15 вересня • оновлено в 20:08
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'В*обуй звідси!'' У Харкові радикали почали "полювання" після ''Маршу Рівності''. Відео

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У Харкові натовп агресивних молодих людей побив підлітка-учасника "Маршу рівності".

Відео опубліковано в Twitter StudMedia. Повідомляється, що після мітингу відбувається активне "полювання" на його учасників.

На кадрах видно, як десятки хлопців переслідують підлітка і штовхають його ногами. Спробувавши втекти, хлопець спіткнувся і впав, після чого натовп кинувся його добивати.

При цьому за інцидентом спостерігали безліч перехожих, які не поспішали втрутитися в бійку.

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"Тварини", "Натовп дегенератів", "Ганьба Харкова, звірі!" "Сумно, що Харків місто рабів, а не вільних людей", "Боже, скільки ненависті", - обурюються користувачі мережі.

'В*обуй звідси!'' У Харкові радикали почали "полювання" після ''Маршу Рівності''. Відео
'В*обуй звідси!'' У Харкові радикали почали "полювання" після ''Маршу Рівності''. Відео
'В*обуй звідси!'' У Харкові радикали почали "полювання" після ''Маршу Рівності''. Відео
'В*обуй звідси!'' У Харкові радикали почали "полювання" після ''Маршу Рівності''. Відео
'В*обуй звідси!'' У Харкові радикали почали "полювання" після ''Маршу Рівності''. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на "Марші рівності" розгорівся скандал через учасників-військових.

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Місце
Україна Харків
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Тут главное вовремя выключить камеру чтобы толерантная Европа не увидела чего лишнего
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Типа активные гоняются за пассивными?
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