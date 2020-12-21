ВМС ЗСУ показали видовищне відео з українськими кораблями

У мережі оприлюднили ролик із масштабними навчаннями Військово-морських сил Збройних сил України в Чорному морі. До них були долучені як великі кораблі, так і різноманітні катери.

Відео оприлюднила у Facebook пресслужба ВМС ЗСУ. Судячи з кадрів, військові судна оснащені сучасним озброєнням (гармати, кулемети тощо) та злагоджено взаємодіють між собою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Показово, що в процесі навчань українські моряки вели комунікацію англійською мовою, що свідчить про їхню постійну підготовку до інтеграції з партнерами НАТО.

Активність ВМС ЗСУ в Чорному морі є вкрай важливою, особливо з огляду на імовірну ядерну загрозу з боку Росії в цьому регіоні. Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран заявив, що країна-агресор почала підготовку до розміщення такої зброї у тимчасово окупованому Криму.

Він наголосив, що це питання має непокоїти не лише нашу державу, але й Туреччину та інші причорноморські країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова" анонсували передачу в 2021 році 60 нових БТР-4 для морських піхотинців ВМС ЗСУ.