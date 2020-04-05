Вмирають раптово, причини невідомі: в США виявили несподівану проблему з COVID-19

Медичні працівники Нью-Йорку зафіксували ряд раптових смертей хворих COVID-19, які перебували в стабільному стані.

Про це в інтерв'ю ТСН розповіла лікар-госпіталіст українського походження Валентина Голобородько, яка працює в місцевій клініці "Montefiore Medical Center" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас був ряд раптових смертей хворих коронавірусів на поверхах. Хворих, які нібито були стабільні, і ми зовсім цього не очікували, і раптом їх виявляли мертвими. Це те, чого ніхто з нас в нашій практиці раніше не бачив і ми цього не розуміємо, не розуміємо, чому вони вмирають. Ми дуже хотіли отримати дозвіл на розтин цих хворих, щоб зрозуміти, від чого вони померли, щоб запобігти цьому в майбутньому у інших хворих. Але, на жаль, нам продовжують відмовляти, оскільки в морзі, як вони кажуть, немає місця, де можна це зробити. Фізично немає місця на розтин. І це при тому, що у нас вже дві вантажівки-рефрижератора підвезли до лікарні. Дві фури", – заявила вона.

Валентина Голобородько Кадр з відео

Валентина Голобородько додала, що їх вже готують до песимістичного сценарію.

"Статистики смертей я не знаю, у мене немає часу за цим стежити, але ви можете уявити, що це таке. Нас всіх готують морально до песимістичним сценарієм. Ми спілкувалися з керівником нашої мережі лікарень через відеозв'язок, і він нам казав, що найбільш ймовірно, нам доведеться вибирати, кого підключати до ШВЛ, кого немає. і ймовірно нам доведеться лікувати кожному по 30 хворих, і стандарти лікування дуже сильно впадуть, і ми повинні бути готові, що ми не зможемо надавати таку якісну допомогу, як ми звикли, а як мінімум повинні будемо забезпечити кожного пацієнта киснем, мінімальними аналізами і мінімальними внутрішньовенними рідинами, якщо буде необхідно. Нас готують до цього сценарію", – додала вона.

Також ви можете побачити статистику захворювань та смертей в США від COVID-19:

Статистика захворювань та смертей в США від COVID-19 Скріншот

Статистика захворювань та смертей в США від COVID-19 Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США від COVID-19 за добу померли майже 900 осіб.

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