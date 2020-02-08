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9 лютого • оновлено в 03:18
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Вмирання починається за два тижні: вчений шокував відкриттям про смерть

16.1т
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Процес умирання у людини починається приблизно за два тижні до смерті.

Таку думку висловив експерт із паліативної медицини Шеймус Койл у матеріалі для BBC News Україна. Він шукав відповідь на питання, чи відчуває людина в момент смерті полегшення або навіть ейфорію? І що саме відбувається в її свідомості в останні хвилини життя?

Вчений зазначив, що саме за два тижні до смерті фізичний стан людини погіршується. Їй стає важче ходити, збільшується сонливість. Людина дедалі більше часу проводить уві сні. Також вона втрачає здатність ковтати таблетки, їсти та пити.

У мить смерті людина може відчувати ейфорію

У мить смерті людина може відчувати ейфорію

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Койл зазначив, що фахівці з паліативної медицини називають цей період "активним умиранням", це означає, що людині залишилося приблизно два-три дні.

Проте у кожної людини цей процес проходить по-різному, у когось це може тривати один день, а в когось – тиждень. Тому передбачити, як саме помремо, ми не можемо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені повідомили, що ризик передчасної смерті значно знижує звичка пити чай.

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Автор
Марина Погорілко
Тег
смерть
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