Влітку коронавірус зменшить темпи, але восени повернеться – вірусологиня

Влітку поширення коронавірусу COVID-19 призупиниться, але до осені ситуація може знову загостритися.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Справа в тому, що часто епідеміям потрібно близько двох років, щоб "пройти весь світ". Таку заяву зробила докторка медичних наук Алла Мироненко, яка завідує відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України в інтерв'ю НВ.

"Збудник, все одно – вірусний чи невірусний, якщо він новий, завжди викликає гострий перебіг хвороби. Далі є два виходи. Або він, заразивши велику кількість людей, стає більш адаптованим до організму і не викликає значної кількості важких форм, або зникає, оскільки його жертви через гострий перебіг хвороби не встигають поширювати вірус в популяції. Найімовірніше, коронавірус йде першим шляхом", – зазначила вона.

За словами докторки медичних наук, якщо це дійсно так, то, мутувавувши в легкі форми, COVID-19 закріпиться в популяції і, ймовірно, набуде сезонного характеру.

"Найімовірніше, коронавірус доповнить ті 200 відомих нам, які викликають респіраторну патологію", – додала Мироненко.

Вірусологиня заявила, що влітку коронавірус зменшить темпи, але восени повернеться. Ілюстрація

"До теплої пори якось ми карантином дотягнемо. Влітку буде перепочинок, а до осені ми повинні бути готові до того, що у нас ситуація може знову загостритися. Адже те, що ми сховалися, нас не врятує. У середньому епідемії розвиваються за таким сценарієм, що їм потрібно близько двох років, щоб пройти світ, до того ж, в залежності від сезонності, хвилі захворювання в різних півкулях можуть чергуватися", – підкреслила вірусологиня.

За її словами, людям все одно доведеться сформувати мунітет. Доктор наук сказала, що поки вакцини немає, вона бачить тільки один шлях – перехворіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 25 березня, в Україні були офіційно підтверджені 113 випадків зараження коронавірусом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!