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Власник "Токіо Стар" відреагував на трагедію в Одесі

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Власник постраждалого від пожежі готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний прокоментував трагедію, яка трапилася в ніч на 17 серпня і забрала життя дев'яти людей.

Чорний зазначив, що готовий нести відповідальність в разі власної провини. Про це він заявив в коментарі "Радіо Свобода".

"Відбулася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка вина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", – сказав бізнесмен.

Вадим Чорний

Вадим Чорний

radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа. В результаті загинули дев'ять чоловік. На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" поліція розглядає інсценівку з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на готель "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у зв'язку з трагедією в мережі згадали, що в закладі проводилася перевірка в рамках популярного шоу "Ревізор".

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
бізьнесмен , какой н,,,,,,бізнес, притон
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