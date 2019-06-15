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"Вклоняємося до землі": волонтери попросили врятувати життя покаліченому захиснику України

10.9тЧитати матеріал російською

Волонтери з центру People's Project збирають гроші на спеціальну інфузійну систему Medtronic Synchromed II, яка необхідна на лікування 28-річного воїна АТО Вадима Ушакова.

Колишній кулеметник в рядах 90-го батальйону 81 ОАЕМБр страждає від важких наслідків страшного поранення і вже третій рік проходить складний курс відновленні в професійній медичній клініці нейрореабілітації "Нодус".

Вадим Ушаков

Вадим Ушаков

peoplesproject.com

У квітні 2016 спалахнув лютий бій на короткій дистанції в Промціни під Авдіївка. Ворог штурмував наші позиції, раз у раз накриваючи бійців потужними обстрілами. Вадим постраждав від ворожої гранати.

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ВОГ терористів потрапив під руку, вибух важко покалічив тулуб, голову і обличчя хлопця. Явні рани згодом залікували, і від наслідків ураження мозку хлопець приходить і до цього дня.

Вадим Ушаков з дружиною

Вадим Ушаков з дружиною

peoplesproject.com

Він не говорить, хоча і в свідомості. Дуже складно рухається – мова не про повний параліч, проте руки та ноги Вадима надзвичайно ослаблені. Всі ці прояви потрібно долати постійними вправами, це можуть подолати, принаймні полегшити, комплекси реабілітаційних методик.

Вирішальну роль у відновленні Вадима грає його дружина. Вона постійного знаходиться з чоловіком і вірить в одужання коханого.

Вадим Ушаков з дружиною

Вадим Ушаков з дружиною

peoplesproject.com

Medtronic Synchromed II – це своєрідна автоматична помпа, яку хірурги імплантують в тіло, і яка буде періодично вводити в відповідні точки спеціальні препарати-міорелаксанти, розслаблюючі м'язи. На сьогоднішній день тільки ця система дасть великий шанс пом'якшити нарешті судомні прояви і позбавити Вадима від постійного болю.

"Друзі, допоможіть. Будь ласка. Тут же дійсно мова про порятунок. Вклоняємося до землі", – попросили про допомогу волонтери.

Гроші на препарат можна пожертвувати на People's Project.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО нажахав розповіддю про звірства "Л / ДНР". У 2014 році на війні він втратив брата.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
волонтерствоАТО
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леня зе
леня зе
нано лоботомия
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Mega Death
Mega Death
Теперь он желто+синюю ленточку носит по праву
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Дудко Олег
Дудко Олег
В результате многочисленных штурмов донецкие не продвинулись не на сантиметр. Кто то брешет.
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