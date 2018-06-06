"Визнаю, що бомбимо Донбас": топ-пропагандистка Кремля викликала на дуель Порошенка

Головний редактор пропагандистського російського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян викликала президента України Петра Порошенка на дуель.

В якості зброї вона вибрала "диктант з російської мови", випливає з її записи в Facebook.

"Якщо я зроблю більше помилок, ніж він, негайно звільняюся звідусіль, визнаю, що Крим український, Росія бомбардує Донбас, а сама я - вождь світового фейкньюса", - написала Симоньян.

До цього вона написала, що Порошенко "розчулив її до сліз".

Нападки пропагандистки почалися після того, як президент України, відповідаючи на питання журналіста іспанської газети про вихваляння Сталіна в Росії і, зокрема, про те, що Симоньян після президентських виборів назвала Володимира Путіна "вождем", зауважив, що Симоньян повинна знати, що термін "вождь" в російській мові означає "фюрер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Симоньян "поховала" позафракційного народного депутата України Володимира Парасюка.