УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Визнаю, що бомбимо Донбас": топ-пропагандистка Кремля викликала на дуель Порошенка

5.1тЧитати новину російською

Головний редактор пропагандистського російського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян викликала президента України Петра Порошенка на дуель.

В якості зброї вона вибрала "диктант з російської мови", випливає з її записи в Facebook.

"Якщо я зроблю більше помилок, ніж він, негайно звільняюся звідусіль, визнаю, що Крим український, Росія бомбардує Донбас, а сама я - вождь світового фейкньюса", - написала Симоньян.

Новини
Симоньян пригрозила "перегризти горло" Омеляну за слова про українську Кубані

До цього вона написала, що Порошенко "розчулив її до сліз".

Нападки пропагандистки почалися після того, як президент України, відповідаючи на питання журналіста іспанської газети про вихваляння Сталіна в Росії і, зокрема, про те, що Симоньян після президентських виборів назвала Володимира Путіна "вождем", зауважив, що Симоньян повинна знати, що термін "вождь" в російській мові означає "фюрер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Симоньян "поховала" позафракційного народного депутата України Володимира Парасюка.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Тема
російська пропаганда
Особи
Петро ПорошенкоМаргарита Сімон'ян
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
22
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги