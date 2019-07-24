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Визнали кращими у світі: льотчики ЗСУ вразили світ вищим пілотажем. Відео

10.6т Читати матеріал російською

Льотчики 831 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ тріумфально виступили на британському авіашоу Riat-2019.

Видовищне відео їх польотів опублікував на своїй сторінці у Facebook п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Аси ЗСУ виконують вищий пілотаж

Аси ЗСУ виконують вищий пілотаж

Скріншот відео

"Наші льотчики з 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ продемонстрували справжній клас на британському авіашоу Riat-2019. А майстерне виконання фігур вищого пілотажу Юрієм Шпилькою на бойовому винищувачі судді визнали кращим в світі. Пишаємося!" – підписав видовищний ролик політик.

Під відео українці в сотнях коментарів висловили своє захоплення майстерністю захисників українського неба.

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Визнали кращими у світі: льотчики ЗСУ вразили світ вищим пілотажем. Відео

Визнали кращими у світі: льотчики ЗСУ вразили світ вищим пілотажем. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України опублікували відео з бойовими навчаннями танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було обрано найкращий танковий екіпаж підрозділів, залучених до ООС.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А де высший пилотаж?Где ""Колокол"" ""Кобра""и прочие навороты?Полетал и не упал у вас ""высшим пилотажем"" называется?
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2
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Сало Уронили
Сало Уронили
та во львове показали себя - в 2002 27 июня Погибли 77 человек (из них 28 детей), пострадали с различной степенью тяжести 543 человека
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3
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Дерьмо вы на палочке)))
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