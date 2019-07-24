Визнали кращими у світі: льотчики ЗСУ вразили світ вищим пілотажем. Відео

Льотчики 831 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ тріумфально виступили на британському авіашоу Riat-2019.

Видовищне відео їх польотів опублікував на своїй сторінці у Facebook п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Аси ЗСУ виконують вищий пілотаж Скріншот відео

"Наші льотчики з 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ продемонстрували справжній клас на британському авіашоу Riat-2019. А майстерне виконання фігур вищого пілотажу Юрієм Шпилькою на бойовому винищувачі судді визнали кращим в світі. Пишаємося!" – підписав видовищний ролик політик.

Під відео українці в сотнях коментарів висловили своє захоплення майстерністю захисників українського неба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України опублікували відео з бойовими навчаннями танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було обрано найкращий танковий екіпаж підрозділів, залучених до ООС.

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