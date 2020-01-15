Визначені володарі міжнародних премій "Людина року – 2019"

Визначені володарі міжнародних і спеціальних премій 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року – 2019". Ними стали Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере, гурт "Ricchi e Poveri", чеська співачка Гелена Вондрачкова, кіно-продюсер Роман Балаян, заслужений лікар України Василь Лазоришинець.

Для України, яка невідворотно обрала своїми пріоритетами демократичні цінності, особливого значення набувають увага і підтримка світового співтовариства, вагомий особистий внесок відомих діячів міжнародного масштабу у розбудові України як суверенної демократичної держави. Українці зі щирою повагою сприймають підтримку і всебічну допомогу з боку видатних зарубіжних діячів.

Загальнонаціональна програма "Людина року" з 2001 року заснувала щорічне присудження міжнародних премій представникам світової спільноти, які зробили вагомий особистий внесок в утвердження демократії в Україні, сприяють утвердженню миру і збереження єдності країни.

Визначені володарі премій "Людина року – 2019"

Міжнародні премії загальнонаціональної програми "Людина року" – це визнання заслуг і щира подяка відомим і заслуженим діячам міжнародного масштабу за їх любов до України, повагу до нашої історії, наших традицій, за їх впевненість в процвітанні України.

Міжнародні премії програми "Людина року" – це не тільки прояв почуття подяки, а й утвердження іміджу України як держави, що вміє високо цінувати друзів. Серед володарів цих престижних міжнародних нагород – глави європейських держав, відомі дипломати, меценати, видатні представники світової культури і мистецтва. З початку присудження почесними відзнаками були удостоєні представники 27 країн. Це щирі друзі, які прагнуть підтримувати та сприяти будівництву української держави.

У відповідності до рішення Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми "Людина року" володарями міжнародних і спеціальних премій 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року – 2019" визначені:

Міжнародна премія в галузі суспільно-політичної діяльності – Президент Грузії Саломе ЗУРАБІШВІЛІ.

Грузинський та французький державний і політичний діяч. Перша в історії країни жінка-президент і останній Президент, обраний всенародним голосуванням.

Лідер партії "Шлях Грузії". Міністр закордонних справ Грузії (2004—2005), Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Грузії, Голова Генерального секретаріату національної оборони Франції з міжнародних питань і стратегії (2001—2003). Довгий час працювала в МЗС Франції.

Нагороджена Орденом Почесного легіону та Орденом Франції "За заслуги".

Грузія постійно підтримує Україну, і протягом всіх років незалежності залишається для України одним з головних партнерів у регіоні.

За останні два роки відбулася активізація політичного діалогу і міжпарламентської взаємодії, включаючи офіційний візит Президента України Петра Порошенка до Грузії, під час якого було підписано Декларацію про встановлення стратегічного партнерства між нашими країнами та визначено основні цілі: деоккупація територій України і Грузії, відновлення їх територіальної цілісності і повна інтеграція України і Грузії в ЄС і НАТО.

Близькість позицій України і Грузії в питаннях інтеграції в європейські структури обумовлює і наша тісна співпраця в міжнародних організаціях - ООН, Раді Європи, ОБСЄ, ГУАМ.

Поглиблюється також співробітництво в торгово-економічній та інвестиційній сферах, в енергетичній, транспортній, сільськогосподарській галузях і туризмі, зростає товарообіг, за підсумками 2018 року Україна увійшла в ТОП-5 торговельних партнерів Грузії, підписані угоди про співпрацю в сферах дипломатії, спорту та освіти. Між Україною і Грузією історично склалися тісні культурно-гуманітарні зв'язки, щорічно проводиться понад 50 культурних заходів в Грузії за участю представників України - Дні українського кіно в Тбілісі, художні виставки, численні дитячі фестивалі, Шевченківські дні.

Міжнародна премія "За значний внесок в розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною" – Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Й.В. Ягмур Ахмет ГЮЛЬДЕРЕ.

Завдяки зусиллям пана Посла постійно розширюється діапазон українсько-турецьких відносин, поглиблюється співпраця в таких важливих стратегічних сферах, як енергетика, транспорт, оборонна промисловість, аеро-космічна та науково-технологічна галузі, активно розвиваються міжрегіональні та культурно-гуманітарні зв’язки між нашими державами.

За останні декілька місяців відбулися нові позитивні події у відносинах між нашими країнами – саме Туреччина стала однією з перших країн, яку відвідав 7-8 серпня 2019 р. з офіційним візитом новообраний Президент України Володимир Зеленський.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган був першим, хто привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Перша особиста зустріч очільників держав заклала гарний фундамент для подальшого плідного діалогу. В ході двосторонніх переговорів був прийнятий ряд важливих домовленостей між Києвом та Анкарою, в тому числі про фіналізацію переговорного процесу зі складання угоди про зону вільної торгівлі, по проведенню в Києві до кінця року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня, VIII українсько-турецького форуму.

Між Україною і Туреччиною існує активна співпраця в будівництві доріг, аеропортів, морських портів, в оборонній, енергетичній та туристичній сферах. Підписаний двосторонній протокол про дослідження космосу між спеціалізованими агенціями двох країн.

Міжнародна премія "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів" – популярна італійська група "Ricchi e Poveri".

"Ricchi e Poveri" – популярна італійська поп-група. Музична кар'єра колективу почалася в Генуї в 1968 році з участі у фестивалі "Cantagiro" з піснею "L'Ultimo Amore". Починаючи з 1970 року, група брала участь у фестивалі Сан-Ремо з піснями "La prima cosa bella", "Che sarà", "Un diadema di ciliege", "Dolce frutto", "Due storie dei musicanti". У 1978 році Ricchi e Poveri представляли Італію на конкурсі "Євробачення".

Хіт "Mamma Maria" приніс колективу всесвітню любов. Рік пісня займала топові позиції музичних хіт-парадів Італії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів та Бельгії і була переведена п'ятьма мовами світу. А однойменний альбом розлетівся тиражем в 6 мільйонів примірників.

У 1981 році в Сан-Ремо "Ricchi e Poveri" виступили з піснею "Sarà perché ti amo", яка 10 тижнів протрималася на першому місці в хіт-параді Італії, за підсумками року посіла 6-е місце, випередивши всі пісні фестивалю. Пісня стала також супер-хітом і в Європі. У цей період група отримує численні премії та нагороди: "За кращу групу року", золотий диск за пісню "Sarà perché ti amo", а також золоту табличку RAI 5. У 1985 році "Ricchi e Poveri" перемагає на фестивалі Сан-Ремо з піснею "Se m'innamoro". До перемоги на фестивалі додається премія Medien. Влітку 1986 року перші в Радянському Союзі гастролі включають 44 концерту, які збирають 780 тис. глядачів.

Група проводить численні гастролі по Італії, Франції, Німеччини, Бельгії, Молдови, Грузії, Литві, Австралії, Албанії, Словенії, Угорщині, Канаді та США.

"Ricchi e Poveri" – визнані лідери італійської хвилі з виробництва хітів. Після перемог на кількох фестивалях в Сан-Ремо, пісні "Se m'innamoro", "Made in Italy", "M'innamoro di te", "Che sarà", "Acapulco" стали співати на всіх континентах, група заробила не один мільйон, продавши двадцять мільйонів примірників платівок і випустивши сорок альбомів.

Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва – легендарна чеська співачка Гелена ВОНДРАЧКОВА

Широку популярність в Чехословаччині отримала після перемоги в музичному конкурсі молодих талантів в 1964 році. Після перемоги в конкурсі випустила свій перший запис - пісню "Červená řeka", чеський переклад американської "Red River Valley".

Неодноразово брала участь в міжнародних музичних конкурсах. У 1977 році перемогла на фестивалі пісні в польському Сопоті.

З 1968 по 1970 роки виступала в тріо "Золоті діти" разом з Мартою Кубішевой і Вацлавом Нецкарж. Неодноразово з'являлася на радянському телебаченні, в тому числі на Блакитному вогнику 8 березня 1983 року. У 1993 році зайняла 5-е місце на фестивалі пісні в польському Сопоті, виконавши пісню "Golden Kids".

У 2000 році знову перемогла на престижному Міжнародному фестивалі пісні в Сопоті з піснею "Veselé Vánoce a šťastný nový rok".

Навесні 2012 року в Чехії і Словаччині відбулися концерти в честь 65-річчя співачки.

Спеціальна премія ім.М.Вороніна "За високий стиль життя" – кінорежисер, сценарист і кіно продюсер Роман БАЛАЯН.

Лауреат Державної премії СРСР, Народний артист України, Дійсний член Національної академії мистецтв України. Повний Кавалер Ордену "За заслуги" .

Як кінорежисер, Балаян починав у 1970 році на Київській кіностудії імені О.Довженка. Роман Балаян вважає себе учнем Сергія Параджанова. Художній фільм Балаяна "Бірюк" був номінований в 1977 році на Берлінале на "Золотого Ведмедя". Його фільм "Польоти уві сні та наяву" в 1987 році став одним з найкасовіших хітів радянського кіно.

У 1986 році зняв художній фільм"Бережи мене, мій талісмане". У фільмі знялася ціла плеяда знаменитих акторів: Олег Янковський, Тетяна Друбич, Олександр Абдулов, Олександр Збруєв, Михайло Козаков, Булат Окуджава. Цей фільм отримав "Золотий Тюльпан" Стамбульського міжнародного кінофестивалю. Художня драма "Два місяця, три сонця" була номінована в 1998 році на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах на "Кришталевий Глобус".

Його фільми незмінно викликають цікавість глядачів і високу оцінку критиків.

Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова "За вірність гуманістичним ідеям тапримноження загальнолюдських цінностей" – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений лікар України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України". З 2016 року очолює кафедру хірургії серця та магістральних судин.

Учень академіка НАМН і НАН України Г.В. Книшова, провідний кардіохірург України, наукова та практична діяльність якого пов'язані з розробкою, вдосконаленням і впровадженням перспективних та найсучасніших напрямів дитячої серцево-судинної хірургії, методів хірургічного лікування складних вроджених вад серця.

Проходив стажування в США, Великобританії, Франції, Німеччині. Брав активну участь у міжнародних конгресах, симпозіумах із серцево-судинної хірургії.

Виконав більше 7000 операцій на серці. З 2016 р. - Голова правління Асоціації серцево-судинних хірургів України. Дійсний член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, член Французької асоціації серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів. Член-засновник Всесвітньої асоціації дитячих кардіологів та кардіохірургів.

Автор понад 400 наукових праць та 36 патентів на винахід.

Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня (2007) та IV ступеня (2017), відзнакою НАМН України "Медаль імені М.М. Амосова".

Міжнародні і спеціальні премії за 2019 рік будуть вручені їх володарям під час проведення 24-ї церемонії вручення премії "Людина року – 2019", яка відбудеться 21 березня 2020 року в Національній опері України.

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