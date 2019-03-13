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Візьмуть Путіна під приціл? Україна запустить нові ракети під боком у Кремля

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Випробування нових розробок оборонно-промислового комплексу України в сфері ракетного озброєння пройдуть на полігонах Чернігівської області.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко 13 березня на раді регіонального розвитку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна почала свої випробування. І для нас зараз виникають абсолютно нові сучасні можливості і для збільшення точності, і розширення радіусу дії, і для потужності нашої можливої відповіді на агресію. Дуже важливо, що ці випробування наших новітніх ракетних технологій будуть проходити тут, на Чернігівській землі", – заявив він.

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Президент нагадав, що в України виникли нові можливості в розробці і виробництві вітчизняного високоточного ракетного озброєння в зв'язку з порушенням Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і виходом з нього США.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

gagauz.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що Україні необхідно розробити високоточну ракетну зброю підвищеного радіусу дії, здатну вражати цілі далеко в тилу ворога.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ракетизброя
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