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/Суспільство

Вижив під "Градами", але помер від отруєння: стало відомо про раптову смерть Героя АТО

1.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилася інформація про те, що 31 травня помер боєць спецпідрозділу МВС України "Схід" Руслан Звєрєв (друг "Звір"). Йому було 37 років. Під час відпустки чоловік впав у кому через харчове отруєння і помер, не приходячи до тями.

У 2014 році Звєрєв одним із перших добровольців вирушив захищати Україну від агресії Російської Федерації, був учасником широкинської наступальної операції, повідомляється на сторінці спецпідрозділу МВС "Схід" у Facebook.

Товариші по службі Героя відзначають, що він завжди був готовий віддати своє життя за Україну і своїх побратимів, був чесним, вірним і сміливим. Про трагічну смерть Звєрєва повідомили і на сторінці IT Sector у Facebook.

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Руслан Звєрєв

Руслан Звєрєв

Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв

Руслан Звєрєв

Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв

Руслан Звєрєв

Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

"Його не взяли "Гради" в Широкино, його не дістати міни під Гранітним, кулі ворога в нього не потрапили під Авдіївкою, Мар'їнкою та Попасною. Багато можна згадувати про "Звіра". Наприклад, як він провтикав РКК в Широкино, коли відтягував убитого бійця в укриття. Або як він замінував вихід з нашої штольні гранатами. Як він традиційно стрибав з парашутом на 2 серпня. Або як постійно жартівливо обіцяв набрати масу і "провчити" свого найкращого друга. Це був справжній Боєць, який негайно йшов робити свою справу. Який завжди був у перших і кращих. Таких, як він, називають справжній чоловік, – згадують померлого захисника в некролозі.

Також наголошується, що Звєрєв був єдиним сином у родині. У нього залишилися старенькі батьки.

Руслан Звєрєв в зоні АТО

Руслан Звєрєв в зоні АТО

Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв із побратимами

Руслан Звєрєв із побратимами

Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв (друг "Звір")

Руслан Звєрєв (друг "Звір")

Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв з товаришами по службі на війні

Руслан Звєрєв з товаришами по службі на війні

Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня стало відомо про трагічну і передчасну загибель Ігоря Прозапаса (друга "Кіхота") – колишнього заступника командира полку "Азов" із застосування артилерії.

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Місце
Україна
Тег
МВС
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леня зе
леня зе
вот это силос .на кого рассчитано🤮
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Сала обожралси
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