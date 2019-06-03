Вижив під "Градами", але помер від отруєння: стало відомо про раптову смерть Героя АТО

У мережі з'явилася інформація про те, що 31 травня помер боєць спецпідрозділу МВС України "Схід" Руслан Звєрєв (друг "Звір"). Йому було 37 років. Під час відпустки чоловік впав у кому через харчове отруєння і помер, не приходячи до тями.

У 2014 році Звєрєв одним із перших добровольців вирушив захищати Україну від агресії Російської Федерації, був учасником широкинської наступальної операції, повідомляється на сторінці спецпідрозділу МВС "Схід" у Facebook.

Товариші по службі Героя відзначають, що він завжди був готовий віддати своє життя за Україну і своїх побратимів, був чесним, вірним і сміливим. Про трагічну смерть Звєрєва повідомили і на сторінці IT Sector у Facebook.

Руслан Звєрєв Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

"Його не взяли "Гради" в Широкино, його не дістати міни під Гранітним, кулі ворога в нього не потрапили під Авдіївкою, Мар'їнкою та Попасною. Багато можна згадувати про "Звіра". Наприклад, як він провтикав РКК в Широкино, коли відтягував убитого бійця в укриття. Або як він замінував вихід з нашої штольні гранатами. Як він традиційно стрибав з парашутом на 2 серпня. Або як постійно жартівливо обіцяв набрати масу і "провчити" свого найкращого друга. Це був справжній Боєць, який негайно йшов робити свою справу. Який завжди був у перших і кращих. Таких, як він, називають справжній чоловік, – згадують померлого захисника в некролозі.

Також наголошується, що Звєрєв був єдиним сином у родині. У нього залишилися старенькі батьки.

Руслан Звєрєв в зоні АТО Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв із побратимами Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв (друг "Звір") Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Руслан Звєрєв з товаришами по службі на війні Facebook спецпідрозділу МВС "Схід"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня стало відомо про трагічну і передчасну загибель Ігоря Прозапаса (друга "Кіхота") – колишнього заступника командира полку "Азов" із застосування артилерії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал