Чиновниця з Міноборони Аліса Дмитрієва негативно висловилася в соцмережах про перейменування вулиць у рамках декомунізації в Україні.

Про це у Facebook повідомив координатор Товариства ветеранів війни з Росією Сергій Боднар.

"Все виявилося гірше, ніж я думав. Головний державний архів Міністерства оборони очолює .... Тадададам .... Ват*иця. Лазить по коментарях і рішуче протестує проти перейменування вулиць на честь українських героїв", – написав він.

Також Боднар обурився, що людина з такими поглядами має повний доступ до архіву Міністерства оборони.

Скріншот

Скріншот

Згідно з е-декларацією за 2018 рік, Дмитрієва на посаді глави Галузевого державного архіву Міністерства оборони заробила 11,5 млн гривень.

Аліса Дмитрієва Facebook Аліса Дмитрієва

Аліса Дмитрієва Аліса Дмитрієва

Декларація Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Управління цивільно-військової співпраці ЗС України полковник Олексій Ноздрачов втрапив у скандал, коли заявив, що ЗСУ нібито готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР".

Пізніше Олексій Ноздрачов вибачився за свої слова. Після розслідування Генштабу ЗСУ його усунули з посади.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram