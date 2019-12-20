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20 грудня • оновлено в 18:06
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"Виявилася ват*ицею": чиновниця-мільйонерка із Міноборони втрапила у скандал

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Чиновниця з Міноборони Аліса Дмитрієва негативно висловилася в соцмережах про перейменування вулиць у рамках декомунізації в Україні.

Про це у Facebook повідомив координатор Товариства ветеранів війни з Росією Сергій Боднар.

"Все виявилося гірше, ніж я думав. Головний державний архів Міністерства оборони очолює .... Тадададам .... Ват*иця. Лазить по коментарях і рішуче протестує проти перейменування вулиць на честь українських героїв", – написав він.

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Також Боднар обурився, що людина з такими поглядами має повний доступ до архіву Міністерства оборони.

"Виявилася ват*ицею": чиновниця-мільйонерка із Міноборони втрапила у скандал

Скріншот

"Виявилася ват*ицею": чиновниця-мільйонерка із Міноборони втрапила у скандал

Скріншот

Згідно з е-декларацією за 2018 рік, Дмитрієва на посаді глави Галузевого державного архіву Міністерства оборони заробила 11,5 млн гривень.

Аліса Дмитрієва

Аліса Дмитрієва

Facebook Аліса Дмитрієва

Аліса Дмитрієва

Аліса Дмитрієва

Аліса Дмитрієва

Декларація

Декларація

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Управління цивільно-військової співпраці ЗС України полковник Олексій Ноздрачов втрапив у скандал, коли заявив, що ЗСУ нібито готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР".

Пізніше Олексій Ноздрачов вибачився за свої слова. Після розслідування Генштабу ЗСУ його усунули з посади.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України скандали Декомунізация
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Ай ай ай, вона ж у ресторані щось важливе засланим казачкам розповісти може...
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Гоша Злой
Гоша Злой
лям в месяц ни за что в то время как боевой офицер 15000 получает?
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