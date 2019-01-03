''Виводок сарани'': у Криму повстали проти ''понаїхалих'' росіян

Корінні жителі тимчасово анексованого Криму обурюються масовим бажанням росіян переїхати жити на півострів.

Так, люди незадоволеним тим, що в регіоні, де і без того високі ціни і низькі зарплати, різко зросте конкуренція під час пошуку роботи. Такі настрої кримчан підтверджує переписка на одному з форумів, яку оприлюднив блогер КРИМський бандерівець на своїй сторінці у Twitter.

Бурхлива дискусія розгорнулася під повідомленням мешканки Санкт-Петербурга, яка нібито за станом здоров'я хоче переїхати на окупований півострів зі своєю сім'єю і просить слушних порад із цього приводу.

Анексія Криму Росією РИА "Новости"

Однак замість порад жінці відповіли скаргами на занепад у Криму або й зовсім претензіями щодо невиправданого ажіотажу росіян із переїздом у курортний регіон.

"У Севастополі роботи немає, житло коштує дорожче, ніж у Москві", "Так само і в Сімферополі", "Усе погано", "Місць немає", "Не думайте, тут жо...", "Не переїжджайте, будете нажахані, гірше не буває", "Так скільки ж вас там ще таких сімей? Усе, у нас квот немає. І взагалі, у нас все погано, і повітря брудне, не фіг тут робити!", "Все дуже сумно в Криму, в основному через таких же приїжджих", "Всі у Крим переїжджають за станом здоров'я. Де ви були раніше, шість, сім, вісім років тому? Чи різко у всіх здоров'я погіршилося? Крим не гумовий", — обурюються місцеві жителі.

Форум зі скаргами кримчан Twitter КРИМського бандерівця

Форум зі скаргами кримчан Twitter КРИМського бандерівця

КРИМський бандерівець також прокоментував ситуацію, що склалася, здивувавшись тому, як сліпо росіяни довіряють пропаганді про "процвітання" півострова, який насправді вже ледь животіє.

"Крим. Понаїхалих під ялинку замовляли? Упевнений, що ні. А вони все пруть і пруть. Місцеві відбиваються від чергового виводку сарани, попутно ділячись із ними новинами процвітання острова-404", — написав він.

Крим. Понаїхали під ялинку замовляли? Упевнений, що немає. А вони все прут і прут. Місцеві відбиваються від чергового виводка сарани, попутно ділячись з ними новинами процвітання острова-404. Комментов дуже багато (понад 100), і всі вони такі pic.twitter.com/F2zynvzygp - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 3 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL: