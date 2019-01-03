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''Виводок сарани'': у Криму повстали проти ''понаїхалих'' росіян

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Корінні жителі тимчасово анексованого Криму обурюються масовим бажанням росіян переїхати жити на півострів.

Так, люди незадоволеним тим, що в регіоні, де і без того високі ціни і низькі зарплати, різко зросте конкуренція під час пошуку роботи. Такі настрої кримчан підтверджує переписка на одному з форумів, яку оприлюднив блогер КРИМський бандерівець на своїй сторінці у Twitter.

Бурхлива дискусія розгорнулася під повідомленням мешканки Санкт-Петербурга, яка нібито за станом здоров'я хоче переїхати на окупований півострів зі своєю сім'єю і просить слушних порад із цього приводу.

Анексія Криму Росією

Анексія Криму Росією

РИА "Новости"

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Однак замість порад жінці відповіли скаргами на занепад у Криму або й зовсім претензіями щодо невиправданого ажіотажу росіян із переїздом у курортний регіон.

"У Севастополі роботи немає, житло коштує дорожче, ніж у Москві", "Так само і в Сімферополі", "Усе погано", "Місць немає", "Не думайте, тут жо...", "Не переїжджайте, будете нажахані, гірше не буває", "Так скільки ж вас там ще таких сімей? Усе, у нас квот немає. І взагалі, у нас все погано, і повітря брудне, не фіг тут робити!", "Все дуже сумно в Криму, в основному через таких же приїжджих", "Всі у Крим переїжджають за станом здоров'я. Де ви були раніше, шість, сім, вісім років тому? Чи різко у всіх здоров'я погіршилося? Крим не гумовий", — обурюються місцеві жителі.

Форум зі скаргами кримчан

Форум зі скаргами кримчан

Twitter КРИМського бандерівця

Форум зі скаргами кримчан

Форум зі скаргами кримчан

Twitter КРИМського бандерівця

КРИМський бандерівець також прокоментував ситуацію, що склалася, здивувавшись тому, як сліпо росіяни довіряють пропаганді про "процвітання" півострова, який насправді вже ледь животіє.

"Крим. Понаїхалих під ялинку замовляли? Упевнений, що ні. А вони все пруть і пруть. Місцеві відбиваються від чергового виводку сарани, попутно ділячись із ними новинами процвітання острова-404", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Кримський бандерівець
Місце
Україна
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Livesey David
Livesey David
Это тот самый упоротый бандеровец, которого 100 раз на фейках ловили, да хахлы, вы можете ему верить. ))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередной бред для кастрюль. Да,да крымчане соскучились по обхохлячиванию
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да-а-а с работой в Крыму тяжело... только вы пока не расскащывайте чубакам , что например ранорабочего за 1000 рублей в день (450грн) хер найдёшь ... только украинцы соглашаются . Но их брать стремно, ФНС штрафануть может ,а местные или "понаехавшие с материка меньше чем за полторушку в день (650 гон) не соглашаются и это "разнорабочие!!! А Например экскаваторшика меньше чем за 70 тыс не найдёшь (29 тыс гривень) и это без опыта . Так что не слушайте вы свои СМИ . В Крыму и в Севастополе все строится В строительных супермаркетах очереди ,фуры не успевают товары подвозить , ощущается острый дефицит строительной рабочей силы . Да и в других сферах особого спада не замечено .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Семёнов Александр, Тсссс!!! Сейчас окраинские голодранцы ринутся все в Крым. А оно нам надо?
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