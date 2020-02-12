"Навчався в Лондоні, але вступив у Компартію "ДНР": що відомо про терориста "Чорний Ленін"

Громадянин Латвії, терорист "Л/ДНР" Бенес Айо, якого затримали в Архангельській області Росії, може бути виданий Україні, де над ним учинять розправу. Таку істерику в соцмережах розганяють окупанти. Що відомо про "Чорного Леніна" та яке покарання йому загрожує в Україні – у матеріалі OBOZREVATEL.

Вивчав мишей, потім людей

Затриманий в Росії 40-річний Бенес Айо – громадянин Латвії. Вдома темношкірий терорист перебуває в розшуку вже кілька років. У лютому 2015 року він утік із країни через звинувачення в публічному заклику до насильницького повалення державної влади Латвії.

А вже в квітні 2019 року Служба національної безпеки відкрила ще одну кримінальну справу – про незаконну участь у збройному конфлікті на сході України.

"Рішення слідчого про визнання підозрюваним було відправлено на зареєстровану адресу Бенеса Айо в Резекне (місто на сході Латвії. – Ред.). Його викликали для надання свідчень наприкінці квітня. Зважаючи на електронні листи, які він регулярно надсилає в ЗМІ, Айо перебуває на сході України", – уточнило латвійське агентство LETA.

Бенес Айо на Донбасі vk.com

Відомо, що Бенес народився в Резекне. Його мати – росіянка, а батько Христофор – громадянин Уганди. У місцевих ЗМІ згадується, що Айо навчався на біологічному факультеті Латвійського університету, захистив бакалаврську, а потім і магістерську роботи.

"Головна наукова праця була присвячена розведенню в лабораторних умовах гризунів: полівки Брандта, горійської та рудої європейської полівок. Миші жили в університетській лабораторії. Айо стежив за демографічними показниками самиць, як розвивається їхнє потомство, визначав усі фактори, що впливають на виживання популяції. І якоїсь миті Бенес вирішив проаналізувати поведінку більших тварин – людей", – писало 15 років тому видання DELFI.

vk.com

Пізніше латвієць навчався в Лондонському університеті Біркбек, де вивчав мікробіологію та працював будівельником на реконструкції терміналу 2 в "Гітроу". Тоді ж він став членом Комуністичної партії Великобританії. На початку 2014-го Бенес Айо вже був у Криму, де, як він сам розповідав журналістам, отримав зброю і охороняв одну з військових баз.

Воював на Донбасі

Після анексії Криму "Чорний Ленін", як його прозвали в ЗМІ, опинився в Донецьку. Там його заарештували українські спецслужби та депортували до Лондона.

"Я намагався повернутися в Донецьк через Росію, щоб приєднатися до повстанських груп. Але в Луганському районі нас знову затримали на кордоні. Мене кинули на підлогу, били важкими черевиками, надягли мотузку на зап'ястя й сильно стиснули. Це дуже боляче. По дорозі з Харкова в Київ мене били й погрожували застрелити!" – скаржився журналістам терорист.

vk.com

З огляду на фото в соцмережах і його власні заяви, на Донбасі Бенес був у лавах "армії "ЛНР" і брав участь у бойових діях. "Триває загострення в "ЛНР". Майже щодня моторошні обстріли. Четверо військовослужбовців "ЛНР" загинули та ще четверо отримали поранення під час обстрілу Золотого-5 українськими бойовиками", – написав він 8 лютого.

А вчора вже "постив" новини з міста Шиєс у Архангельській області. "Я вірю в те, що ми переможемо й не дозволимо олігархам створити в Шиєсі полігон для зберігання брикетованого сміття з Москви", – додав терорист.

vk.com

Зараз соратники Бенеса Айо в соцмережах влаштували істерику. Пишуть, що в Росії "ополченця-інтернаціоналіста й члена Компартії "ДНР" затримали за запитом України через Інтерпол. А в нашій країні "революціонеру" нібито загрожує розправа.

Як покарають?

Це не перший терорист із країн Балтії, який "засвітився" в ЗМІ. У 2015-му журналісти називали такі імена латвійців: Григорій Косніковський на прізвисько "Мисливець", Валентин Мілютін "Васьок", В'ячеслав Висоцький "Сивий" і Анатолій Матюковський. А в грудні 2019-го стало відомо, що в латвійському місті Мадона почався суд над громадянином Латвії Іваром Келлі – його звинувачують у тому, що він воював на Донбасі на стороні невизнаних республік.

vk.com

В 2016 році інша балтійська країна, Естонія, видала Україні свого підданого – Володимира Полякова. Він брав участь у військових діях у Луганській області. У 2017-му терорист постав перед українським судом, який його відпустив із формулюванням "за відбуття ув'язнення".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся