Витягла на собі 52 людини! У мережі розповіли про загиблу героїню пожежі в психлікарні Одеси

У мережі розповіли історію медсестри, яка героїчно загинула під час пожежі в психіатричній лікарні Одеси, врятувавши десятки пацієнтів.

Так, на своїй сторінці у Facebook користувач Катерина Ножевнікова повідомила, що жінку звали Юлія. Вона не розгубилася під час НП й одразу ж кинулася рятувати підопічних.

"Там майже всі лежачі були – вік... Юля витягла на ковдрах і простирадлах 52 людини із відділення. На собі, в буквальному сенсі слова", – йдеться в повідомленні.

Медсестра, яка загинула під час пожежі в психіатричній лікарні Одеси

Однак, вижити самій жінці не вдалося.

"Ось так живе людина, тихо живе й робить нехитру і, здається, погану роботу. А потім виявляється, що все її життя – це був шлях до подвигу..." – підсумувала оповідачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 10 червня в психіатричній лікарні №7 сталася велика пожежа. У результаті трагедії загинули шестеро осіб, серед яких медсестра, щонайменше троє постраждали. Всього в корпусі перебували 57 людей.

Попередньою причиною назвали занесення вогню ззовні.

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