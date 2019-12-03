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3 грудня • оновлено в 20:33
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Віталія Марківа відвідали в італійській в'язниці. Фото

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Разом із нею Марківа у міланській виправній колонії "Опера" для осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, відвідали представник омбудсмена щодо дотримання прав людини в місцях несвободи і процесуальних прав В'ячеслав Петльований і начальник відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають в місцях несвободи за кордоном і на тимчасово окупованій території Олена Тучіна, повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста. Наголошую, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка – французького журналіста, при цьому жодних експертиз слідство не проводило", – написала омбудсмен.

Людмила Денісова відвідала Віталія Марківа у італійській тюрмі

Людмила Денісова відвідала Віталія Марківа у італійській тюрмі

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Вона наголосила, що в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Марківа у складі парамілітарних структур. А, насправді, українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України.

"Наголошую, що обвинувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиме РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення", – наголосила вона.

Людмила Денісова відвідала Віталія Марківа у італійській тюрмі

Людмила Денісова відвідала Віталія Марківа у італійській тюрмі

Facebook\Людмила Денісова

Людмила Денісова відвідала Віталія Марківа у італійській тюрмі

Людмила Денісова відвідала Віталія Марківа у італійській тюрмі

Facebook\Людмила Денісова

Як писав OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

  • Захист Марківа мав намір подати апеляцію у 20-х числах листопада.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Віталій Марків Людмила Денисова
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Они его хоть видели или так - по Италии погулять?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ще не вмерла, Судя по статье - пофоткаться решили.
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