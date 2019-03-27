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Віталій Шаповалов
Віталій Шаповалов
ЖурналістВсі статті автора

Про Rolls-Royce, про Maserati та про сало

2.2т

Сумна новина прийшла на початку цього тижня з європейського офісу Rolls-Royce. На жаль, Україна вже вибрала усі надані нам квоти на купівлю останньої моделі концерну Rolls-Royce – Cullinan.

Найдорожчі в світі автомобілі розійшлися у найбіднішій країні Європи, наче смажені пиріжки поруч з гуртожитком бурси.

Ні, ну а шо? Якомусь Роналдо можна кататися на такому позашляховику, чим наші хлопці гірше?

В МВФ, де ми постійно клянчимо кредити, дізнавшись про вибрані нашими пацанами у "Ролс-Ройсі" квоти, вкотре почухали потилицю і… вирішили промовчати. Добре, що не заплакали…

Про Rolls-Royce, про Maserati та про сало
Про Rolls-Royce, про Maserati та про сало
Новини
Він повертається… Та про депутатів і людей

До речі, про дорогі іномарки. Мністерство внутрішніх справ повідомляє – наприкінці березня в столиці трапилася чергова дорожньо-транспортна пригода за участю "Мазераті". На вулиці імені Грушевського воно стукнулося з "Тойотою" та КІА.

Після короткотривалого з’ясування стосунків на тему, чия тачка крутіше, водій "Мазераті" витягнув пістолет і почав стріляти у співрозмовників. В самісінькому центрі європейської столиці…

Після цього зловмисник втік з місця події. Поліція докладає всі зусилля, аби його розшукати. Пошуки тривають і досі – у нас тут у Києві тих "Мазераті", як бліх на собаці. Потрібен час, аби знайти власника саме цієї конкретної тачки. Аби потім не вибачатися…

Про Rolls-Royce, про Maserati та про сало

Ладно, грець з ними, з тими іномарками. Той факт, що склепати вітчизняний автомобіль у нас якось не виходить, всі вже давно сприйняли як сувору реальність. От і змушені пересуватися – шестеро на "Ролс-Ройсах", бо квоти, сотні тисяч – на євробляхах, бо тепер можна. Решта – на своїх двох.

Тут он днями цікаві новини про національний продукт прийшли. А саме – про сало. Державна фіскальна служба підбила деякі підсумки імпорту-експорту харчів за перші два місяця 2019 року. Серед іншого мова йде про найулюбленіший національний продукт.

Польща стала основним постачальником сала в Україну. За два місяці зими ми закупили у поляків сала на вісім мільйонів доларів. На другому місці Німеччина – ще на півтора мільйони. І приблизно на мільйон – у Данії.

За офіційними даними Державної фіскальної служби, імпорт сала та свинини в Україну з-за кордону за останні кілька місяців зріс майже у п’ять разів.

Я не знаю, складно чи ні було досягти таких показників. Але погодьтеся – сам факт, що Польща, Німеччина та Данія раптом стали головними постачальниками сала в Україну, виглядає якимось абсурдом.

Новини
Президент-рекордсмен

До речі – і це ще один парадокс нашого часу. У найпотужнішій в Європі аграрній країні вже понад два роки відсутній повноцінний очільник Міністерства аграрної політики та продовольства. Після того, як Тарас Кутовий за власним бажанням був відправлений у відставку, Верховна Рада так і не спромоглася усадити хоча б когось у звільнене крісло. Постійно заважають більш нагальні питання.

Ні, я в жодному разі не стверджую, що якби в країні був повноцінний міністр АПК, ситуація була б іншою. Просто хоча б було з кого спитати за існуючий стан речей… З тим же салом та свининою, якими вже давно не ми годуємо світ, а світ годує нас.

"Мазераті" та "Ролс-Ройси" на вітчизняних дорогах – це, безумовно, круто. Але в усьому світі зовсім не їх наявність у приватних колекціях є визначальним показником добробуту громадян. Принаймні, так стверджують більш менш фахові економічні експерти, а я їм вірю.

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Маклауд Конрад
Маклауд Конрад
Один из самых старых BTC кранов ( от 50 до 5020055 сатоши в час), плюс начисляет 4% от суммы на счету если баланс выше 30000 сатош. Храню там 0,43 битка... растет понемногу) https://is.gd/6EFmsM
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