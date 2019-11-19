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19 листопада • оновлено в 16:02
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"Вистояли завдяки таким героям!" Порошенко висловив співчуття через загибель легендарного командира ЗСУ

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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття через загибель командира 128 гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик зауважив, що з глибоким болем зустрів звістку про смерть командира.

"Бойовий комбриг, представник справжньої нової української еліти, яка зросла і загартувалася в полум‘ї війни з російським агресором. Саме завдяки таким героям Україна встояла – і, я впевнений, переможе", – написав Порошенко.

Порошенко висловив співчуття через загибель легендарного командира ВСУ

Порошенко висловив співчуття через загибель легендарного командира ВСУ

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Він додав, що Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн, патріот і справжній командир.

"Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Євгена", – додав п'ятий президент.

Як писав OBOZREVATEL, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону рано вранці 19 листопада помер командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростильов.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-ГБР давно подготовило подозрение, Порошенко но почему-то до сих пор его не вручает. -Дело в том, что занят хор им. Веревки, который хотят пригласить на церемонию.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Подохла паж-ла зато какой чистый воздух стал, чувствуете как дышется легко.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня в Днепре подорвался на гранате очередной АТОшник, это будет уже 6 с начала месяца что по-дох.
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