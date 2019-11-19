"Вистояли завдяки таким героям!" Порошенко висловив співчуття через загибель легендарного командира ЗСУ

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття через загибель командира 128 гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик зауважив, що з глибоким болем зустрів звістку про смерть командира.

"Бойовий комбриг, представник справжньої нової української еліти, яка зросла і загартувалася в полум‘ї війни з російським агресором. Саме завдяки таким героям Україна встояла – і, я впевнений, переможе", – написав Порошенко.

Порошенко висловив співчуття через загибель легендарного командира ВСУ

Він додав, що Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн, патріот і справжній командир.

"Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Євгена", – додав п'ятий президент.

Як писав OBOZREVATEL, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону рано вранці 19 листопада помер командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростильов.

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