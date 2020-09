Високі технології і глобальна відповідальність: чому IT-сектор повинен допомагати суспільству

Сфера IT сьогодні розвивається семимильними кроками. Щодня на ринку з'являються нові гаджети, для вирішення найскладніших завдань застосовуються унікальні програмні рішення, а штучний інтелект більше не сприймається людьми, як вигадана дивина з фантастичних фільмів Стенлі Кубрика.

Для того, щоб усвідомити масштаби технологічного прогресу, потрібно повернутися всього на 10 років назад. У 2010 році Стів Джобс вперше презентував Apple iPad. У тому ж році був створений майданчик для пошуку інвесторів Kickstarter, завдяки якому світ побачив розумний годинник, 3D принтер, smart систему управління будинком і багато інших речей, які назавжди змінили наше життя.

За ці 10 років технології нещадно поневолили людство. Повсякденне життя вже практично неможливо уявити без різних девайсів і гаджетів. Друзі, у нас з'явилися цифрові гроші! А що творять нейромережі? А про розширену/доповнену реальність всі чули? Це більше не фантазії з фільмів чи книг. Тепер це наша реальність.

З огляду на темпи розвитку інформаційних технологій логічно припустити, що в наступні 10 років світ побачить ще більше неймовірних речей. І вже важко уявити, що буде через 20 років. У черговому стрибку цифрових досягнень IT компаніям відведена особлива, ключова роль.

Попит на айті-фахівців зростає в геометричній прогресії. З кожним роком з'являються унікальні професії в цій сфері. І не потрібно бути аналітичним генієм, щоб зрозуміти очевидне – в майбутньому вміння кодувати стане таким же необхідним навиком, як уміння малювати чи писати.

Вплив інформаційних технологій часто недооцінюється через їх невід'ємну участь у нашому повсякденному житті. Але, по суті, сам факт безальтернативності вибору означає колосальний вплив індустрії на суспільство. Отже, питання соціальної відповідальності IT компаній набуває особливо підвищеної актуальності.

Згідно з останніми даними Держстату, сфера IT в Україні зростає щорічно на 25-30%. Для розуміння масштабів – лише за минулий рік українські компанії експортували послуг на майже 2,5 млрд доларів. Це 16% від загального експорту послуг України.

На ринку зараз працюють близько 4 тисяч компаній. Основні гравці – EPAM, SoftServe, GlobalLogic, NIX, Infopulse, EVO, ZONE3000, Genesis. Насправді, цей список можна перераховувати безкінечно. Про всі найбільші компанії можна дізнатися на сайті Lepta.

Доходи української IT-індустрії у 2019 році склали приблизно 5 млрд доларів. А оскільки будь-який бізнес за визначенням є соціально відповідальним, IT-компанії не є винятком і теж зобов’язані суспільству, не менше за інших.

Ви скажете: "Але ж айті-компанії не несуть такого значного негативного впливу на життя і здоров'я людини, як виробники тютюну чи алкоголю". І матимете рацію. Ми переконані, що соціальну відповідальність IT-індустрія повинна проявити, зважаючи на свій значно більший вплив на світ у цілому.

Не секрет, що система освіти в Україні далека від досконалої. Ще сумніша ситуація з цифровою грамотністю. Лише половина українців у віці від 18 до 70 років володіє цифровими навичками на середньому рівні, 38% громадян мають навички нижче середнього, а ще 15% не мають їх зовсім.

IT-сектор міг би допомогти реформувати освіту в країні з технологічної точки зору. Оскільки дана сфера бізнесу з кожним роком набирає все більших обертів, а Україна вже сьогодні лідирує в Європі за кількістю експортованих IT послуг, логічним буде проінвестувати в освіту майбутніх цифрових геніїв. Тим більше, що попит на дійсно крутих фахівців в цьому сегменті бізнесу колосальний.

Старшокласники, студенти, безробітні, люди з обмеженими можливостями, малозабезпечені та навіть пенсіонери – серед них може бути наступний Стів Джобс або Білл Гейтс. Держава не в силах навчити всіх. То чому б не проявити реальну соціальну відповідальність, яка принесе плоди і економіці країни в цілому, і самій компанії зокрема?

Світові корпорації лізуть зі шкіри, щоб опинитися на перших позиціях рейтингів КСВ, оскільки знають, як це важливо для розвитку компанії. У 2019 році в десятку найбільш відповідальних компаній світу потрапили чотири IT-компанії: Microsoft, Google, Intel і Cisco. Чи варто говорити, що жодна українська компанія в цілому, а не тільки зі сфери IT, не була представлена в ТОП-100 найкращих з КСВ?

Ситуацію необхідно покращувати найрадикальнішим чином. Однак на першому місці для українських компаній мають бути не місця у світових рейтингах, а добробут своїх же громадян.

Підтримка і виділення грантів для стартапів, точкове безкоштовне навчання програмуванню молоді та людей похилого віку, підтримка і скаутинг кращих школярів/студентів, цифрові програми навчання для дітей, в тому числі з обмеженими можливостями – всі ці програми не вимагають великих фінансових вливань.

Одним із прикладів соціальної відповідальності міг би стати проект GO Friends IT Academy, який ініціювала команда благодійного фонду "Благомай". Мета проекту – допомогти дітям-сиротам, випускникам та вихованцям дитячих будинків та інтернатних закладів освоїти IT професію і стати повноправними і успішними членами суспільства.

Навчання цифровим навичкам, звичайно ж, платне, і фонд збирає для цього гроші. Українські IT компанії могли б закрити це питання, організувавши безкоштовні курси за обраними тематиками. Це був би дуже показовий елемент соціальної відповідальності і приклад того, які ініціативи повинна підтримувати IT індустрія. Детальніше про фонд і сам проект можна дізнатися ТУТ.

Ми будемо вдячні нашим читачам і експертам за їхні думки про те, якою конкретно має бути соціальна відповідальність IT компаній. Надсилайте свої пропозиції на obozrevatel@lepta.in.ua.

