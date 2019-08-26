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"Вищі сили проти": стало відомо, кого з полонених Росія не віддає Україні

2.6т Читати матеріал російською

Російські силовики різко проти видачі Україні незаконно утримуваних в'язнів в порядку обміну.

Про це повідомляють джерела "Страны" близькі до переговорів. Йдеться про режисера Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Миколу Карпюка.

Сенцов в серпні 2015 року був засуджений до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терористичних актів на території Криму.

Карпюку та Клиху були пред'явлені звинувачення в участі в бойових діях під час першої чеченської війни на стороні Чеченської Республіки Ічкерія, а саме у створенні та управлінні загоном "Вікінг", замаху на вбивство і вбивствах військовослужбовців збройних сил Росії в 1994-1995 роках. Клих був затриманий в Росії в 2014 році і засуджений до 20 років колонії суворого режиму. А Карпюк в травні 2016 засуджений до 22,5 років в'язниці.

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

ВВС

Микола Карпюк

Микола Карпюк

Станіслав Клих

Станіслав Клих

Як раніше повідомляв журналіст Олексій Венедиктов, всесильність Путіна - ілюзія. Силовий блок може йому протистояти.

"Не дивлячись на те, що здається, що Путін клацне пальцями і всіх посадять на літак чийсь і вивезуть. Макрона, скажімо. Ні, це не так. Тому що тут приходять силовики і кажуть: ну як же, ось вони терористи. Умовно я говорю. І треба розуміти, що, може бути, Путіну важливіше мати відносини зі своїми силовиками, ніж з чужими президентами", — заявив Венедиктов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом. Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський.

Обмін може відбутися до кінця серпня — в 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хто-то з полонених моряків.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
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филипп филипыч
филипп филипыч
странно россию называют террористом а украину демократической страной. и при этом россия не отдаёт обычных террористов на обмен а украина ваще отдаёт своих политически осуждённых украинцев на обмен.
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