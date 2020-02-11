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11 лютого • оновлено в 11:08
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/ Суспільство

Вище за +40 і пустеля: кліматологиня заявила про пекельне літо в Україні

4.5т
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На півночі України до середини ХХI століття температура може збільшитися на три градуси.

Такий сценарій можливий, якщо людство не почне активно протистояти глобальному потеплінню, вважає кліматологиня Укргідрометцентру Світлана Краківська, пишуть Тексти.org.ua.

"До кінця століття у нас буде підвищення температури на 5-6 градусів. Але боюся, що відчути на собі подібні температурні аномалії зможе не так вже й багато осіб. Тому що коли ми говоримо, що температура зросте в середньому, то йдеться про середній показник протягом всього року. Тоді як у реальності ми матимемо справу зі значними коливаннями, коли в окремі літні дні в нас буде перевищення температури на 10 і більше градусів. Такі аномалії витримає точно не кожен..." – попередила вона.

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В Україні до кінця цього століття може утворитися пустеля

В Україні до кінця цього століття може утворитися пустеля

Ілюстрація

На питання, чи буде влітку в Україні більше, ніж +40°, Краківська відповіла:

"У нас більш ніж +40° вже було. Вже зафіксовано рекорд по Україні +42° в Луганській області. До середини століття ми матимемо понад +40° по всій території України. Водночас у нас буде менше опадів у південній Україні, що призведе до опустелювання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, більшість українців (60%) стурбовані проблемою глобальної зміни клімату.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Тег
погода
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
В кремле паника?) не?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
При условии, что название Украина останется...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, Украина и так уменьшается, благодаря такому свiдомо MAHДАйнутому бидлy как ты, знатно пpocpaвшее ее...и cъебaвшиcь в херманию..
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иваненко Виталий, никуда Украина не денется))))чурка ты тупая скорее роция развалиться а если Украины не станет не станет и роции аж до Китая если все развалиться тоиаэс тоже )))))))))))))))
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
В России будет +30, это нормально
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