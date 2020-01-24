Вирвали сторінки: скандал з підручниками з історії Криму отримав продовження

У анексованому Росією Криму в школи повернули підручники, в яких розповідається про "кримських татар-колаборантів" у роки Другої світової війни.

Сторінки з цими висловлюваннями просто вирізали, повідомляє "Крим.Реаліі".

За словами батьків 10-класників, підручники залишилися колишніми, тільки з вирваними шістьма сторінками, де було зазначено, що в ході Другої світової війни "більшість татарського населення лояльно ставилися до німців, а багато хто активно допомагав".

У кримські школи повернули скандальні підручники з історії ru.krymr.com

Скандал з підручниками з історії Криму розгорівся на початку 2019 року. Митці та працівники сфери освіти півострова і юристи звернулася до підконтрольного Кремлю міністра освіти Криму з проханням вилучити ці підручники з історії.

У кримські школи повернули скандальні підручники з історії ru.krymr.com

У кримські школи повернули скандальні підручники з історії ru.krymr.com

Після цього з'явилася інформація про вилучення підручника з шкільних бібліотек. 25 березня в відповіді Міністерства освіти Криму на запит юриста Ленури Енгулатової повідомили, що російський підручник "Історія Криму" для 10 класу не використовують в школах півострова.

11 травня повідомлялося, що влада Криму вирішили "заклеїти", "зафарбувати" і "вирізати" скандальні абзаци підручника з історії.

У кримські школи повернули скандальні підручники з історії ru.krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму в шкільному підручнику кримськотатарської мови демонстративно вказано, що він "нерідний".

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