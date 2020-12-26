Інфекціоніст: новий COVID-мутант уже в Україні, вакцину потрібно доопрацювати. Бліцінтерв'ю

Лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров, який заявив, що зафіксував першого пацієнта в Україні з новим штамом коронавірусу, пояснив, чим цей мутант відрізняється від звичного COVID-19.

Медик також поділився своїми прогнозами щодо розвитку епідемії в Україні. За його оцінками, найближчим часом повідомлення про хворих на новий штам коронавірусу з'являться у всіх без винятку країнах Європи. Про це він розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

– У вас уже є пацієнт, хворий на цей новий штам коронавірусу, чи я помиляюся?

– Ні, ви не помиляєтеся. Це пацієнт молодого віку, 24-річний. Він звернувся з легкими симптомами коронавірусної інфекції, його форму діагностовано як легку. Гарячки не мав, не мав жодних проблем. Чоловік майже не лікувався, його лікували тільки симптоматично.

Однак він є заробітчанином, постійно проживає в Чеській Республіці. На Закарпаття приїжджає додому на нетривалий період часу. І звернувся до мене як до свого сімейного лікаря.

Я бачив, що були ознаки коронавірусної інфекції, ми зробили ПЛР-тестування. Пацієнт отримав негативний результат і поїхав назад на роботу до Чехії.

Після цього ми отримали інформацію про те, що в нього була підозра на новий штам коронавірусної інфекції, і його взяли на моніторинг у Чеській Республіці. Опісля чоловік проінформував мене, що його почали розпитувати санітарні органи цієї країни, звідки він повернувся і так далі.

Тому я хотів би сказати, що, як би ми зараз не обмежували пересування громадян, на жаль, вірус вийшов із-під контролю абсолютно у всіх країнах, особливо в таких прикордонних регіонах, як Ужгород, Закарпаття, Львівщина.

На жаль, міграція населення дуже активна.

– Та інформація, якою ми володіємо – новий штам, окрім Великої Британії, виявлено в Нідерландах, Данії, Австралії. Тобто найближчим часом про нього офіційно заявить і влада Чехії, і, напевно, влада України?

– Я думаю, що найближчим часом ви побачите цілу низку заяв абсолютно всіх європейських країн, тому що там кордонів немає, рух населення відбувається дуже активно.

Як на мене, це не є сенсаційною новиною. Найімовірніше, це буде так само, як було в період реєстрації перших випадків коронавірусної інфекції.

– Для протоколу, як то кажуть. Цілком імовірно, що через цього пацієнта новий штам міг потрапити до України?

– Однозначно він в Україні вже є, хоча ми не маємо фактажу, не маємо можливості генетичного аналізу цих вірусів. Таких потужностей немає всюди, щоб їх діагностувати.

Він просто називатиметься, наприклад, Sars-COV-3, і не більше. Його генетична мутація відбуватиметься дуже активно і швидко. Особливо цю ситуацію ускладнює епідемічне зростання ГРВІ та грипу, які, на жаль, відіграють погану роль для всіх епідеміологів і інфекціоністів України.

– Відомо, що новий штам передається легше, але наскільки важче ним хворіти? Чи можемо ми його загалом визначити? Ви казали про ПЛР-тест, який був негативним.

– Тестування в Україні діагностує просто наявність або відсутність РНК – плюс або мінус. Нам, як лікарям, цього досить, щоби встановити діагноз.

Щодо генетичної детермінанти – ми можемо його генетично секвенувати. Але цього на потоці ми не робимо, це досить дорого. Просто згодом з’являться нові тест-системи, і ми так само будемо мати цю інформацію.

Що стосується клінічної картини, то тут усе дуже просто: вона майже нічим не відрізняється. Єдине, що люди з груп ризику – з ожирінням, з цукровим діабетом, з гіпертонічною хворобою, онкохворі, ослаблені та старші люди – справді хворітимуть трішки важче через те, що імунна система зовсім не готова до того, щоб розпізнати коронавірусну інфекцію.

– Антитіла до попередньої версії не зберігаються?

– Вони зберігаються, але ми повинні розуміти, що антитіла – це як ключ до замка. Якщо трішечки змінити замок, то ваш ключ уже не підійде.

Антитіла, можливо, матимуть якусь перехресну ефективність, але здебільшого вони будуть ефективними тільки щодо того конкретного вірусу, на який людина перехворіла.

– Чи діятиме на цей штам вакцина, яку нині всіляко впроваджують?

– Відповідь коротка: я не дуже оптимістичний щодо тієї вакцини, яка нині застосовується. Найімовірніше, через рік ми отримаємо абсолютно потенційно іншу вакцину, яка буде доопрацьована.

Ви розумієте, що дуже короткий термін часу минув. Усі країни аналізуватимуть поствакцинальний період і будуть її "апгрейдити", робитимуть так, щоб вона була ефективнішою. Тому, найімовірніше, через пів року – рік буде розроблено ще одну вакцину, більш нову і сучасну.

– З огляду на те, що ми отримали новий штам, більш агресивний, чи можемо ми говорити про те, що наступний рік принесе кілька інших штамів, проти яких не буде вакцини? Або вірус самоізолюється через ці мутації?

– Є дві новини: одна гарна, одна – не дуже. Погана новина – це те, що весь 2021 рік нам доведеться боротися із соціально-економічними, медичними, епідеміологічними наслідками коронавірусу. Доведеться активніше займатися своїм здоров’ям, берегти себе й дотримуватися всіх засобів безпеки, що ми вже всі дружно навчилися робити.

Гарна новина – це те, що з вакцинальною кампанією напруженість у суспільстві спадатиме. У тих країнах, де вакцинація матиме хороше охоплення, найімовірніше, значно зменшиться кількість захворювань.

Отже, з 2022 року в нас життя потихеньку повертатиметься у свій звичний ритм.