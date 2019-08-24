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"Вірте в нас!" Бійці ОС зворушили мережу поздоровленням із Днем Незалежності

1.5т Читати матеріал російською

Бійці Об'єднаних сил на Донбасі записали відеопривітання для українців з Днем Незалежності.

Ролик зворушив користувачів. "Дорогі українці, вірте в нас! Ми тут стоїмо заради миру, спокою і хорошого життя в Україні", – говорить у кадрі один із захисників.

Його слова викликали безліч коментарів із вдячністю.

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"Вірте в нас!" Бійці ОС зворушили мережу поздоровленням із Днем Незалежності

Скріншот з відео

"Спасибі, хлопці! Звитяги вам і повернення живими і здоровими додому! Всіх із Днем Незалежності!", "Спасибі, рідненькі! Героям Слава! І спасибі за Захист, вірю в Вас!" – пишуть українці.

"Вірте в нас!" Бійці ОС зворушили мережу поздоровленням із Днем Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Марш захисників України вийшли більше 10 тис. осіб. Учасники публікують видовищні фото і відео.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі День Незалежності
Місце
Україна
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