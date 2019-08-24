"Вірте в нас!" Бійці ОС зворушили мережу поздоровленням із Днем Незалежності

Бійці Об'єднаних сил на Донбасі записали відеопривітання для українців з Днем Незалежності.
Ролик зворушив користувачів. "Дорогі українці, вірте в нас! Ми тут стоїмо заради миру, спокою і хорошого життя в Україні", – говорить у кадрі один із захисників.
Його слова викликали безліч коментарів із вдячністю.
Скріншот з відео
"Спасибі, хлопці! Звитяги вам і повернення живими і здоровими додому! Всіх із Днем Незалежності!", "Спасибі, рідненькі! Героям Слава! І спасибі за Захист, вірю в Вас!" – пишуть українці.
Привітання українців з Днем Незалежності від воїнів 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького.- Позівній Колім🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ sahsa5555555551) August 24, 2019
Вірте у воїнів !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/6vrmJW2MdF
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Марш захисників України вийшли більше 10 тис. осіб. Учасники публікують видовищні фото і відео.
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